"Мама військового ЗСУ". Українців попередили про нову схему шахраїв

Шахраї в Україні не соромляться маніпулювати воєнним станом. Зараз масово аферисти обманюють людей за новою схемою під кодовою назвою "Оренда квартири бійця ЗСУ".

Як працює афера "Оренда квартири бійця ЗСУ"

Суть афери полягає в наступному: "мама воїна ЗСУ" на всіх сайтах оголошень здає квартиру свого сина, доки той типу воює.

"Чому саме таку легенду обирають аферисти? Це викликає захоплення, трепет, довіру та безмежну повагу", - пояснює Лебідь.

Отже, "мама" здає хорошу, простору, сучасну, але поки що без мешканців квартиру сина в Києві.

Адже час такий, що це житло може врятувати багатьох людей, які лишилися без даху над головою.

"Але! Важливо, що мати ставить низьку, дуже спокусливу для жертви ціну. Пояснює це тим, що хто, як не вона, розуміє, як зараз усім важко, як важливо підтримувати одне одного, а не заробляти одне на одному. По телефону обіцяє жертвам не турбувати їх під час проживання там, солодко співає про те, як їй заочно подобаються ці мешканці", - розповідає вона.

"Що вона тепер більше нікому не відповідатиме на дзвінки, залишить цю квартиру для них. Єдине прохання - перекинути їй гроші на дорогу. Адже заради показу житла їй доведеться їхати з іншого міста", - каже вона.

Зазвичай просить скинути 500 гривень. І, звісно, зачаровані "мамою воїна ЗСУ" жертви, які бажають отримати дешеву, але класну квартиру, не замислюючись, надсилають на карту гроші.

"Шахрайка після цього не блокує, як завжди, жертву, а передзвонює! Дякує за 500 гривень і просить кинути їй на Viber, дані паспорта мешканця. Щоб, мовляв, поки вона приїде, нотаріус зробив офіційний договір оренди. Жертва щаслива! Адже дешева, простора та просто ідеальна квартира в хорошому районі. З такою милою й чесною господаркою. Звісно, відправляє аферистці дані паспорта. І через півгодини знову дзвінок: "Щоб ви не нервували, я вирішила одразу оформити договір і надіслати вам його скрін. Зараз сиджу в нотаріуса, скиньте мені терміново тисячу гривень за його роботу. Тоді я приїду до вас уже і з ключами від квартири, і з готовим офіційним договором!" - говорить Олена-Крістіна.

"Ну хто підозрюватиме маму воїна ЗСУ? Яка, до того ж, сама хоче, щоб усе офіційно та по-чесному?! Жертва, окрім уже відправлених 500, кидає ще 1000 гривень! Разом: вліт на 1500 грн. Просто за "байки по телефону", - резюмує ведуча.