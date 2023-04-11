Викрадали гроші під час "обміну валют". Правоохоронці викрили шахраїв у Києві

У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які викрадали гроші під час "обміну валют". Одного з них спіймали на гарячому.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільником розмістили на сайті оголошення, в якому "пропонували обмін валюти за вигідним курсом". Вони облаштували на Голосіївському та Шевченківському районах Києва фейкові "пункти обміну валют", куди і запрошували потенційних клієнтів.

При цьому зловмисники підшуковували лише тих клієнтів, які звертались за обміном значної суми грошей. На оголошення відреагував чоловік, який хотів обміняти понад 40 тисяч доларів. Взявши від клієнта гроші, один із шахраїв втік через вікно.

Надалі за такою ж схемою аферист намагався заволодіти коштами ще одного клієнта в сумі майже 30 тисяч доларів, проти при спробі втекти затримали правоохоронці.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. Слідство триває.

Фото: правоохоронці викрили шахраїв у Києві, які викрадали гроші під час обміну валют (t.me/kyiv_pro_office)