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Дайте охрану! Софии Ротару на "Песне года" стало плохо

STYLERПерсоны    09.12.2019 - 09:54
Дайте охрану! Софии Ротару на "Песне года" стало плохо
Софии Ротару стало плохо на концерте (фото:

София Ротару выступила в Москве, но в какой-то момент ей стало плохо

София Ротару выступила на Песне года в Москве и в один момент ей стало плохо. Это произошло во время встречи с журналистами. Артистке в этом момент срочно понадобилась охрана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и писатель Александр Вулых. По словам россиянина, он в это время спрятался в гримерке Игоря Николаева.

"По поводу вчерашнего мероприятия много язвить не буду, но запомнились женские крики в коридоре: "Охрана! Охрана! Немедленно дайте охрану!... Софии Михайловне дурно от наплыва журналистов!". Я спрятался в гримерке Игоря Николаева и на всякий случай там переждал спецоперацию по зачистке коридора. А вы говорите - бедные спартаковские фанаты!))" - написал Вулых.

Как мы ранее писали, на концерте в Москве украинская певица произвела фурор, чем достаточно сильно разозлила украинцев. Люди считают, что артистка не должна была выступать в России, так как война на Донбассе продолжается, а соседняя страна является агрессором.

Напомним, что 72-летняя певица спела в России, а поклонники засыпали ее цветами и комплиментами. Артистка прекрасно выглядела и пребывала в хорошем настроении. Украинка сдержала слово и выступила в Москве, несмотря на скандал, который в последнее время окутал ее имя в прессе.

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