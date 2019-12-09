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Дайте охорону! Софія Ротару на "Пісні року" потрапила у скандал

STYLERПерсони    09.12.2019 - 09:54
Дайте охорону! Софія Ротару на "Пісні року" потрапила у скандал
Софії Ротару стало погано на концерті (фото:

Софія Ротару виступила в Москві, але в якийсь момент їй стало погано

Софія Ротару виступила на Пісні року в Москві і в один момент їй стало погано. Це сталося під час зустрічі з журналістами. Художник в цьому момент терміново знадобилася охорона. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і письменник Олександр Вулых. За словами росіянина, він сховався в гримерці Ігоря Ніколаєва.

"З приводу вчорашнього заходу уражати багато не буду, але запам'яталися жіночі крики в коридорі: "Охорона! Охорона! Негайно дайте охорону!... Софії Михайлівні погано від напливу журналістів!". Я сховався в гримерці Ігоря Ніколаєва і на всяк випадок там перечекав спецоперацію по зачистці коридору. А ви говорите - бідні спартаківські фанати!))" - написав Вулых.

Як ми раніше писали, на концерті в Москві українська співачка викликала фурор, чим добряче розлютила українців. Люди вважають, що артистка не повинна була виступати в Росії, так як війна на Донеччині триває, а сусідня країна є агресором.

Нагадаємо, що 72-річна співачка заспівала в Росії, а шанувальники засипали його квітами і компліментами. Артистка чудово виглядала і перебувала у хорошому настрої. Українка стримала слово і виступила в Москві, незважаючи на скандал, який останнім часом огорнув її ім'я в пресі.

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