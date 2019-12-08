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72-летняя Ротару веселила россиян на "Песне года": разгорается скандал

STYLERПерсоны    08.12.2019 - 12:02
72-летняя Ротару веселила россиян на "Песне года": разгорается скандал
София Ротару выступила в Москве (фото: sofiarotaru.com)

София Ротару произвела фурор на "Песне года" в России

София Ротару выступила на "Песне года" в Москве и произвела фурор. 72-летняя певица спела в России, а поклонники засыпали ее цветами и комплиментами. Артистка прекрасно выглядела и пребывала в хорошем настроении. Украинка сдержала слово и выступила в Москве, несмотря на скандал, который в последнее время окутал ее имя в прессе.

У входа концертно-развлекательного комплекса "ВТБ Арена" ее встречал популярный российский певец Филипп Киркров. Певец взял артистку под руку и проводил до гримерки.

Киркоров помог снять певице очки, чтобы она могла позировать фотографам.

Ротару исполнила свои знаменитые хиты, которые знакомы всем. Зрители рукоплексали и радовались появлению их кумира.

"Спасибо, спасибо большое", - благодарила украинка публику.

Фанаты после выступления певицы несли букеты цветов к ее ногам.

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