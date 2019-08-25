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Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

STYLERТелешоу    25.08.2019 - 23:55
Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019
Ксения Мишина и Женя Кот - участники Танцев со звездами 2019

На Танцах со звездами 2019 Ксения Мишина и Женя Кот поразили всех страстным фокстротом

Шоу Танцы со звездами 2019 на 1+1 покорили актриса, звезда "Крепостной" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот, которые выполнили в 1 прямом эфире проекта танец фокстрот под песню группы "Скрябин" "Мовчати".

Танец Мишиной и Кота поразил страстью и сексуальностью всех судей шоу. Франциско Гомес, Екатерина Повар и Влад Яма поставили паре высокие оценки - восьмерки. Это позволило Ксении и ее партнеру выбиться в лидеры проекта.

Ксения Мишина и Женя Кот / Фокстрот / Танцы со звездами 2019

Не оставил равнодушными этот танец и зрителей, которые в комментариях уже пророчат этой паре Танцев со звездами победу.

  • Неожиданно, но это лучший танец пока что. Очень красиво, + претенденты победить в этом шоу
  • Очень сексуально, чувственно... Черное - белое, агрессивное - нежное... Ааах!
  • Очень, очень сильно для первого эфира! Даже несколько неожиданно, но настолько красиво, мощно и зрелищно. Молодцы! Теперь мои фавориты!
  • Ну и зажгли! Наверное, лучший танец эфира!
  • Танец просто огонь, очень эмоциональный и трогательный, чувства передали через экран
  • Самая красивая пара! Безумно чувствительный танец! Мишина как всегда на высоте.
  • Все, что я могу сказать, что это - гениально! Браво!
  • Неймовірно! Перехоплює дихання, настільки це красиво. Вау... Просто вау... Браво!

Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

Скриншот комментариев

Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

Скриншот комментариев

Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

Скриншот комментариев

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