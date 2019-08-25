Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

На Танцах со звездами 2019 Ксения Мишина и Женя Кот поразили всех страстным фокстротом
Шоу Танцы со звездами 2019 на 1+1 покорили актриса, звезда "Крепостной" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот, которые выполнили в 1 прямом эфире проекта танец фокстрот под песню группы "Скрябин" "Мовчати".
Танец Мишиной и Кота поразил страстью и сексуальностью всех судей шоу. Франциско Гомес, Екатерина Повар и Влад Яма поставили паре высокие оценки - восьмерки. Это позволило Ксении и ее партнеру выбиться в лидеры проекта.
Ксения Мишина и Женя Кот / Фокстрот / Танцы со звездами 2019
Не оставил равнодушными этот танец и зрителей, которые в комментариях уже пророчат этой паре Танцев со звездами победу.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Ранее Владимир Остапчук "порвал" зрителей " Танцев со звездами.