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Я вже давно не Лєночка з "Кварталу": Кравець зробила відверту заяву

STYLERТелешоу    27.08.2019 - 12:40
Я вже давно не Лєночка з "Кварталу": Кравець зробила відверту заяву
Олена Кравець на Танцях з зірками 2019 (фото: 1plus1.ua)

Олена Кравець на Танцях з зірками 2019 розповіла про свій настрій

Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зізналася, що танці для неї - це звільнення. У прямому ефірі зірка студії "Квартал 95" сказала, що той факт, що вона працює в гумористичному жанрі, зовсім не означає, що так проходить все її життя.

Я вже давно не Лєночка з &quot;Кварталу&quot;: Кравець зробила відверту заяву

Олена Кравець у шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

"Як і будь-яка людина, я можу бути сумною. Мені теж буває погано і боляче. Я вже давно не Лєночка з "Кварталу". Я насамперед жінка. А танці для мене сьогодні - це звільнення", - відверто розповіла Кравець.

Нагадаємо, що у першому випуску Танців з зірками 2019 Олена на паркеті разом зі своїм партнером Максимом Леоновим виконали чуттєвий фокстрот під ліричну композицію Adele "Someone Like You".

Олена Кравець у шоу Танці з зірками 2019

Після зворушливого номеру судді - Влад Яма, Катерина Кухар і Франциско Гомес - не лише поставили Олені і Максиму доволі високі оцінки, а й зауважали, як сильно в Кравець палають очі, коли вона танцює.

Нагадаємо, що недавно Олена Кравець зробила цікаву заяву про дочку.

Я вже давно не Лєночка з &quot;Кварталу&quot;: Кравець зробила відверту заяву

Олена Кравець у шоу Танці з зірками 2019 (фото: 1plus1.ua)

Раніше ми писали про те, що глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019.

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