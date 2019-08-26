"Как можно быть такой крутой?": дочь Елены Кравец похвасталась милым фото с мамой

Фото: Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Старшая дочь пришла поддержать маму на выступлении

Видео: Елена Кравец и Максим Леонов / Фокстрот / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)

Старшая дочь Елены Кравец Маша, которая продолжает удивлять сходством со своей звездной мамой и покорять поклонников яркими образами, не очень активный пользователь соцсетей. Фото в ее профиле появляются не регулярно, и тем они становятся ценнее для ее подписчиков.

После первого эфира танцевального шоу "Танці з зірками" девушка выложила совместное фото с мамой в сториз Instagram, на котором Елена осталась в концертном образе — трендовом платье в балетном стиле светло-песочного оттенка.

Фото: Елена и Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

"Ну как можно быть такой крутой, @lennykravets?" - подписала кадр Маша.

Судя по такой эмоциональной подписи можно сказать, что девушка гордиться выступлением своей мамы, которая, стоит признать, удивила своих поклонников грациозностью и легкостью исполнения фокстрота.

Звездная мама ответила дочери очень трогательно, разместив такое же фото на своей страничке с подписью : "Моя зірочка".

Фото: Елена и Маша Кравец (instagram.com/lennykravets)

Поклонники Елены оставили массу одобрительных комментариев о харизматичном исполнении конкурсного танца и пообещали болеть за нее в следующих эфирах:

Фото: Олена Кравец и Ростислав Рипка (instagram.com/lennykravets)

Вона з року в рік тільки краща стає)

Так плавно, легко, красиво, чувственно. Отличное начало. Болею за Лену всей душой

Я неожидала от неё такого, но она была на высоте. Я буду болеть за неё

Лєна - це харизма. Танець ніби простий, не щось таке прямо круте, але який красивий у її виконанні. І Олена дуже красива жінка.

Красивая пара. Красивый, нежный и очень чувственный танец. Желаю победы

Боже, які в неї шикарні руки! Як вона ними володіє! Лєна, не накручуй себе, руки в тебе нереальні!!!

Лена - самый глубокий артист из всех, кого я знаю.

Лена Вы одна из самых нежных, красивых пар. Желаю удачи и победы..

Она такая светлая. Моя фаворитка с этого момента

Леночка, с дебютом в новом для Вас "жанре"!!! Такую красивую, женственную, талантливую, харизматичную женщину обязательно ждет успех!!!

Молодец. Я верю, что она победит. Как же я вдохновляют этой Женщиной (именно так, с большой буквы)

Талантливый человек он во всем талантлив , класс

Так мягко всё, и нежно... Ммммм. Лена такая красотка

Это было очень нежно и восхитительно!!!

К слову, Елена Кравец недавно поделилась, как в ее семье отреагировали на решение принять участие в шоу "Танці з зірками". Ее дочь Маша, которая и сама много лет занимается танцами, по-своему прокомментировала мамины съемки в танцевальном проекте.

Напомним, что ранее дочь Елены Кравец в стильном наряде восхитила красотой.