"Как можно быть такой крутой?": дочь Елены Кравец похвасталась милым фото с мамой

Старшая дочь пришла поддержать маму на выступлении
Видео: Елена Кравец и Максим Леонов / Фокстрот / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)
Старшая дочь Елены Кравец Маша, которая продолжает удивлять сходством со своей звездной мамой и покорять поклонников яркими образами, не очень активный пользователь соцсетей. Фото в ее профиле появляются не регулярно, и тем они становятся ценнее для ее подписчиков.
После первого эфира танцевального шоу "Танці з зірками" девушка выложила совместное фото с мамой в сториз Instagram, на котором Елена осталась в концертном образе — трендовом платье в балетном стиле светло-песочного оттенка.
Фото: Елена и Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)
"Ну как можно быть такой крутой, @lennykravets?" - подписала кадр Маша.
Судя по такой эмоциональной подписи можно сказать, что девушка гордиться выступлением своей мамы, которая, стоит признать, удивила своих поклонников грациозностью и легкостью исполнения фокстрота.
Звездная мама ответила дочери очень трогательно, разместив такое же фото на своей страничке с подписью : "Моя зірочка".
Фото: Елена и Маша Кравец (instagram.com/lennykravets)
Поклонники Елены оставили массу одобрительных комментариев о харизматичном исполнении конкурсного танца и пообещали болеть за нее в следующих эфирах:
Фото: Олена Кравец и Ростислав Рипка (instagram.com/lennykravets)
К слову, Елена Кравец недавно поделилась, как в ее семье отреагировали на решение принять участие в шоу "Танці з зірками". Ее дочь Маша, которая и сама много лет занимается танцами, по-своему прокомментировала мамины съемки в танцевальном проекте.
Напомним, что ранее дочь Елены Кравец в стильном наряде восхитила красотой.