Давал брату последний шанс: появилось фото подростка, который вырезал семью в Киеве

Появилось фото с задержанным 16-летним парнем, который в Киеве вырезал ножом свою семью - отца, мать и восьмилетнего брата. Его поймали на улице вскоре после побега из квартиры.

Страшное преступление случилось в одном из многоквартирных домов на Позняках (улица Ревуцкого).

Как подросток объяснил страшный поступок

"Столичными оперативниками проведен комплекс мероприятий, установлено местонахождение и задержан 16-летний житель Киева, который накануне убил отца, мать и своего 8-летнего брата", - говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился.

Фото: подросток, убивший семью в Киеве (t.me/dkr_npu)

Что произошло в тот день

Во время семейной ссоры подросток нанес смертельные ножевые ранения отцу, матери, зарезал младшего брата. После этого он провел с телами убитых родственников несколько дней. Но когда близкие семьи начали бить тревогу, из-за того, что они не выходили на связь, парень сбежал.

Тогда по заявлению родственников полиция взломала дверь квартиры и обнаружила тела погибших. Исчезнувшего парня сразу заподозрили в причастности к преступлению и быстро задержали. При себе у него был нож, который направили на экспертизу.

Семья была конфликтной

О том, чем занимается парень, а также о роде деятельности и благополучности его семьи ничего не известно. Предварительно сообщается, что между родственниками неоднократно случались конфликты - очередная ссора закончилась именно так.

Родителям парня было 49 и 41 год, а младшему брату всего восемь лет.

Правоохранители рассматривают разные мотивы преступления: бытовой, финансовый, социальный, психологический.