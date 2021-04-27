Давав братові останній шанс: з'явилося фото підлітка, який вирізав сім'ю в Києві

З'явилося фото із затриманим 16-річним хлопцем, який у Києві вирізав ножем свою сім'ю - батька, матір і восьмирічного брата. Його спіймали на вулиці незабаром після втечі з квартири.

Страшний злочин стався в одному з багатоквартирних будинків на Позняках (вулиця Ревуцького).

Як підліток пояснив страшний вчинок

"Столичними оперативниками проведено комплекс заходів, встановлено місцезнаходження та затримано 16-річного жителя Києва, який напередодні вбив батька, матір та свого 8-річного брата", - йдеться у повідомленні.

За словами підозрюваного, його перемкнуло" і він не знав що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", проте він не виправився.

Фото: підліток, який убив сім'ю в Києві (t.me/dkr_npu)

Що сталося того дня

Під час сімейної сварки підліток наніс смертельні ножові поранення батькові, матері, зарізав молодшого брата. Після цього він провів з тілами вбитих родичів кілька днів. Але коли близькі сім'ї почали бити на сполох, через те, що вони не виходили на зв'язок, хлопець втік.

Тоді за заявою родичів поліція зламала двері квартири і виявила тіла загиблих. Зниклого хлопця відразу запідозрили в причетності до злочину і швидко затримали. При собі у нього був ніж, який направили на експертизу.

Сім'я була конфліктною

Про те, чим займається хлопець, а також про рід діяльності і благополучності його сім'ї нічого не відомо. Попередньо повідомляється, що між родичами неодноразово траплялися конфлікти - чергова сварка закінчилася саме так.

Батькам хлопця було 49 і 41 рік, а молодшому братові всього вісім років.

Правоохоронці розглядають різні мотиви злочину: побутовий, фінансовий, соціальний, психологічний.