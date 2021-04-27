В Киеве подросток вырезал всю семью и просидел с телами несколько дней: что известно

В Киеве на улице Ревуцкого (ж/м "Позняки") 16-летний подросток вырезал всю свою семью и провел с телами несколько дней. А когда их начали разыскивать, пустился в бега.

Что известно о страшном преступлении, причины трагедии, и что теперь будет с парнем - читайте ниже в нашем материале.

Подросток убил отца, мать и 8-летнего брата

"В Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе полиции.

Первыми тревогу забила мама главы семейства (бабушка подозреваемого). Она не могла связаться с родными несколько дней, после чего обратилась в полицию. Правоохранителям никто не открыл, тогда ГСЧС-ники взломали дверь и картина поразила всех.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения", - сообщают в полиции.

В совершении преступления заподозрили 16-летнего старшего сына, которого быстро обнаружили - он пустился в бега, когда родных стали разыскивать. При себе у него был нож, который, вероятно, является орудием убийства.

В семье были постоянные конфликты

Как оказалось, в семье конфликты были частыми. И во время одного из них, подросток набросился на родителей с ножом, а затем убил и своего брата. После этого он был в квартире еще несколько дней.

После задержания и выяснения всех обстоятельств происшествия, подростка могут отправить на психиатрическую экспертизу, пишет Сегодня.

Правоохранители пока не могут назвать точную версию совершение преступления. Рассматриваются разные версии: бытовая, финансовая, социальная, психологическая.

"По нашей информации конфликты в этой семье случались не единожды. Но при этом мальчик не состоял на учете в соответствующих службах. Будет ли он направлен на психиатрическую экспертизу - этот вопрос будет решаться в ближайшее время", - рассказали в полиции.