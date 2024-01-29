Дав хабар прикордонникам і шукає медіамагнатів. ЗМІ розкрили подробиці втечі Влада Ями

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За словами джерела, суддя "Танців із зірками" планував побудувати кар'єру в США, але йому цього не вдалося.

В країні достатньо хореографів і Яма там просто "не потрібен".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Крім того, у втікача зараз виникли проблеми з фінансами. Хоч і у нього, каже співрозмовник видання, є під Києвом недобудований будинок, продавати нерухомість танцівник поки не планує.

"Вичікує, що будуть президентські вибори, щоб зробити ставку. Шукає виходи на різних медіамагнатів, щоб тріумфально повернутися на українське телебачення", - говорить інсайдер.

Також людина, наближена до оточення зірки, додала, що позиція Ями, "а яка різниця?".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Артисту нібито байдуже, хто буде при владі. Він тільки хоче, щоб повернулися розважальні програми і він знову з'явився на українському телебаченні.

Ба більше, зрадником хореограф себе взагалі не вважає, і щиро вірить, що всі статті в ЗМІ, де згадується його ім’я у негативному контексті - це "заказуха".

Нагадаємо, нещодавно його колега Женя Кот розповідав, що артист після закінчення війни планує повернутися в Україну.

Танцівник впевнений, що "в його житті все буде так само, як раніше".