Андрій Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото
Український шоумен Андрій Бєдняков жорстко висміяв хореографа Влада Яму, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до США.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучого.
Андрій Бєдняков потролив Влада Яму
Так, шоумен показав своє архівне фото, зроблене 12 років тому в Америці під час зйомок одного з перших випусків популярного тревел-шоу, в якому він був ведучим.
На знімку зірка позує на терасі готельного номеру в Маямі. А там, як відомо, тривалий час живе втікач Влад Яма.
Андрій Бєдняков висміяв Влада Яму (фото: instagram.com/biedniakov)
Таким чином Бєдняков вирішив поглузувати над суддею "Танців із зірками", зазначивши, що він був на місці, де зараз знаходиться хореограф.
"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", - пожартував шоумен.
Зазначимо, за час повномасштабної війни танцюрист не раз потрапляв у скандал.
Зокрема, через свої незрозумілі й недоречні дописи в Instagram: то цинічно похвалиться самопочуттям під час обстрілу України, то покаже відео з танцями.
Нагадаємо, нещодавно колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни.
Також український комік послав Винника, Потапа і Яму на х*й та "розніс" тих, хто не донатить.