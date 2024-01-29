Дал взятку пограничникам и ищет медиамагнатов. СМИ раскрыли подробности побега Влада Ямы

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По словам источника, судья "Танців із зірками" планировал построить карьеру в США, но ему этого не удалось.

В стране достаточно хореографов и Яма там просто "не нужен".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Кроме того, у беглеца сейчас возникли проблемы с финансами. Хоть и у него, говорит собеседник издания, есть под Киевом недостроенный дом, продавать недвижимость танцовщик пока не планирует.

"Выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на различных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", - говорит инсайдер.

Также человек, приближенный к окружению звезды, добавил, что позиция Ямы, "а какая разница?".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Артисту якобы безразлично, кто будет у власти. Он только хочет, чтобы вернулись развлекательные программы и он снова появился на украинском телевидении.

Более того, предателем хореограф себя вообще не считает, и искренне верит, что все статьи в СМИ, где упоминается его имя в негативном контексте - это "заказуха".

Напомним, недавно его коллега Женя Кот рассказывал, что артист после окончания войны планирует вернуться в Украину.

Танцовщик уверен, что "в его жизни все будет также, как раньше".