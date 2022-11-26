"Дасть фору багатьом молодим": ЗСУ показали, як рятували бабусю під час обстрілу

Збройні сили України героїчно захищають країну на фронті. Також вони постійно намагаються евакуювати мирне населення, щоб врятувати від обстрілів російських військових. Зокрема, нещодавно військові разом з бабусею потрапили під атаку окупантів.
Відео опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
На ролику видно, як українські військові попри жахливі обстріли намагаються врятувати людей.
Зокрема, ЗСУ прийшли до будинку жінки, на ім'я Галина, щоб відвести її у більш безпечне місце. Вони взяли її одяг та посадили в автомобіль. Зазначимо, що будинок жінки був у поганому стані через росіян.
Під час евакуації вони потрапили під обстріл окупантів і їхня машина розбилась. Їм довелося бігти, щоб добратися до іншого авто. На відео видно, що бабуся не здавалась та навіть веселила військових.
"Порятунок бабусі під шквальним вогнем противника. А бабуся ще дасть фору багатьом молодим!" - йдеться під відео.
Окрім того, жінка дала військовим молитву, яка буде їх оберігати.
Також лікар оглядав руку жінку, ймовірно, жінка її пошкодила під час обстрілу.
"Я в повному бойовому друже, на зло усім", - сказала жінка.
В кінці бабуся дуже дякувала воїнам, що попри небезпеку вони все одно наважились її врятувати.
Раніше ЗСУ показували військову форму окупантів. На одязі були бірки "Зроблено у Китаї".
Також ми писали що ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою.