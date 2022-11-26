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"Дасть фору багатьом молодим": ЗСУ показали, як рятували бабусю під час обстрілу

ЗСУ показали, як рятували бабусю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України героїчно захищають країну на фронті. Також вони постійно намагаються евакуювати мирне населення, щоб врятувати від обстрілів російських військових. Зокрема, нещодавно військові разом з бабусею потрапили під атаку окупантів.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На ролику видно, як українські військові попри жахливі обстріли намагаються врятувати людей.

Зокрема, ЗСУ прийшли до будинку жінки, на ім'я Галина, щоб відвести її у більш безпечне місце. Вони взяли її одяг та посадили в автомобіль. Зазначимо, що будинок жінки був у поганому стані через росіян.

Під час евакуації вони потрапили під обстріл окупантів і їхня машина розбилась. Їм довелося бігти, щоб добратися до іншого авто. На відео видно, що бабуся не здавалась та навіть веселила військових.

"Порятунок бабусі під шквальним вогнем противника. А бабуся ще дасть фору багатьом молодим!" - йдеться під відео.

Окрім того, жінка дала військовим молитву, яка буде їх оберігати.

Також лікар оглядав руку жінку, ймовірно, жінка її пошкодила під час обстрілу.

"Я в повному бойовому друже, на зло усім", - сказала жінка.

В кінці бабуся дуже дякувала воїнам, що попри небезпеку вони все одно наважились її врятувати.

Раніше ЗСУ показували військову форму окупантів. На одязі були бірки "Зроблено у Китаї".

Також ми писали що ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою.

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Збройні сили Українивійськові