"Даст фору многим молодым": ВСУ показали, как спасали бабушку во время обстрела

Вооруженные силы Украины героически защищают страну на фронте. Также они постоянно пытаются эвакуировать мирное население, чтобы спасти от обстрелов русских военных. В частности, недавно военные вместе с бабушкой попали под атаку оккупантов.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
На ролике видно, как украинские военные, несмотря на ужасные обстрелы пытаются спасти людей.
В частности, ВСУ пришли в дом женщины, по имени Галина, чтобы увести ее в более безопасное место. Они взяли ее одежду и усадили в автомобиль. Отметим, что дом женщины был в плохом состоянии из-за россиян.
Во время эвакуации они попали под обстрел оккупантов, и их машина разбилась. Им пришлось бежать, чтобы добраться до другого авто. На видео видно, что бабушка не сдавалась и даже веселила военных.
"Спасение бабушки под шквальным огнем противника. А бабушка еще даст фору многим молодым!" - говорится под видео.
Кроме того, женщина дала военным молитву, которая будет их оберегать.
Также врач осматривал руку женщину, вероятно, женщина ее повредила во время обстрела.
"Я в полном боевом друг, назло всем", - сказала женщина.
В конце бабушка очень благодарила воинов, что несмотря на опасность, они все равно решились ее спасти.
Ранее ВСУ показывали военную форму оккупантов. На одежде были бирки "Сделано в Китае".
Также мы писали, что ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краской.