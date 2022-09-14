"Сделано в Китае": украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира

Российские военные так быстро бегут от Вооруженных сил Украины, чтобы аж оставляют свою форму. Украинские пограничники показали, во что одевается "вторая армия" мира.

Военные отметила, что оккупанты так бежали от ВСУ, что в буквальном смысле оставили даже штаны.

"Убегали так, что аж штаны потеряли. И это не шутка", - говорится под видео.

На ролике пограничники показали бирку "Сделано в Китае" на штанах. Они отмечают, что это "явная поддержка Китая".

"Почему мы пришли к выводу, что именно для россиян шились эти штаны, потому что вот: о*ко разорванное", - смеются защитники Украины.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Далее они показали балаклаву, которую назвали "намордником", ведь в ней зачем-то сделаны прорези для ушей. Также на кепках был нашит специальный ремешок, как на детских пляжных панамках.

"Чтобы кепочка не слетела вместе с головой, потому что имущество губить нельзя. Однако солдат об этом не знал, поэтому мы нашли только кепку", - сказали пограничники.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Также они показали, как кто-то из военных пытался украсить свою форму криво пришитой "георгиевской лентой" на месте погон.

"Изюминка нашего обзора - "трусарди". Легкие вентилируемые брюки. Обратите внимание, что все продувается, все "дышит". И вдруг что, если ненароком пустил "водичку" - оно все через дырочки выйдет. Вот такое ноу-хау от создателей майки в сеточку - штаны в сеточку", - смеются пограничники.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)