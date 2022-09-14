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"Сделано в Китае": украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 20:50
"Сделано в Китае": украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира Украинские военные показали форму оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные так быстро бегут от Вооруженных сил Украины, чтобы аж оставляют свою форму. Украинские пограничники показали, во что одевается "вторая армия" мира.

Видео опубликовали на странице Государственной пограничной службы Украины в Telegram

Военные отметила, что оккупанты так бежали от ВСУ, что в буквальном смысле оставили даже штаны.

"Убегали так, что аж штаны потеряли. И это не шутка", - говорится под видео.

На ролике пограничники показали бирку "Сделано в Китае" на штанах. Они отмечают, что это "явная поддержка Китая".

"Почему мы пришли к выводу, что именно для россиян шились эти штаны, потому что вот: о*ко разорванное", - смеются защитники Украины.

&quot;Сделано в Китае&quot;: украинские защитники показали, во что одевается &quot;вторая армия&quot; мираУкраинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Далее они показали балаклаву, которую назвали "намордником", ведь в ней зачем-то сделаны прорези для ушей. Также на кепках был нашит специальный ремешок, как на детских пляжных панамках.

"Чтобы кепочка не слетела вместе с головой, потому что имущество губить нельзя. Однако солдат об этом не знал, поэтому мы нашли только кепку", - сказали пограничники.

&quot;Сделано в Китае&quot;: украинские защитники показали, во что одевается &quot;вторая армия&quot; мираУкраинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Также они показали, как кто-то из военных пытался украсить свою форму криво пришитой "георгиевской лентой" на месте погон.

"Изюминка нашего обзора - "трусарди". Легкие вентилируемые брюки. Обратите внимание, что все продувается, все "дышит". И вдруг что, если ненароком пустил "водичку" - оно все через дырочки выйдет. Вот такое ноу-хау от создателей майки в сеточку - штаны в сеточку", - смеются пограничники.

&quot;Сделано в Китае&quot;: украинские защитники показали, во что одевается &quot;вторая армия&quot; мира&quot;Сделано в Китае&quot;: украинские защитники показали, во что одевается &quot;вторая армия&quot; мираУкраинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Ранее мы публиковали видео с освобожденного изюма, где лежат грудь бетона и военной техники.

Также мы писали, что в ходе контрнаступления украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории.

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