ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дантес ошарашил смелым макияжем: таким вы его не видели (видео)

Четверг 06 июня 2024 14:01
UA EN RU
Дантес ошарашил смелым макияжем: таким вы его не видели (видео) Фаны оценили новый образ певца (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Полина Иваненко

Певец Владимир Дантес решился на смелый эксперимент. Артист показался с ярким макияжем, а также примерил невероятно длинные ногти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Дантес поделился в Instagram.

Дантес показал необычный образ

Артист отправился к известному в сети визажисту, чтобы тот сделал ему максимально новый образ. Дантесу уложили волосы и сделали изящную прическу. А макияж получился очень ярким.

Певцу полностью "убрали" брови, визажист мастерски их замаскировал специальными косметическими средствами. А глаза артиста украсили синими тенями и акцентными стрелками. Также Дантесу приклеили ресницы.

Дантес ошарашил смелым макияжем: таким вы его не видели (видео)

Дантес показался с макияжем (скриншот)

Интересно, что усы для этого перевоплощения оставили. А на пальцы певца надели специальные накладки, имитирующие длинные ногти.

Не обошлось и без стильного наряда. Певец переоделся в нежно-голубую футболку и прикрыл одно плечо искусственным мехом. Также Дантес примерил массивные серьги и сияющий чокер.

Как реагирует сеть

В комментариях начался "пожар". Пользователи оценили эксперимент Дантеса, не обошлось и без шуток. Комментаторы пишут:

  • "В принципе, так не страшно и в ТЦК идти"
  • "Кончита Дантес, или Дантесита Вурст"
  • "Когда шел в гримерку, но зашел "не в ту дверь"
  • "Закрываем инстаграм, лучше сегодня уже не будет"
  • "Какой хороший образ. Выглядит очень эффектно".

К слову, недавно Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что вдова Кузьмы Скрябина ответила, что певец думал о Тине Кароль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Дантес Дантес Звезды шоу-бизнеса
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ