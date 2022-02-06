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В Дании украинский самолет "Мрия" произвел фурор: посмотреть на гиганта приехали из соседних стран

Новина українською →
Дания, Воскресенье 06 февраля 2022 16:02
В Дании украинский самолет "Мрия" произвел фурор: посмотреть на гиганта приехали из соседних стран Фото: самолет Ан-225 "Мрия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Самый большой в мире самолет Антонов Ан-225 "Мрия" на днях приземлился в Дании в аэропорту Биллунда. Украинского гиганта захотели увидеть от 1000 до 2000 человек, некоторые из которых приехали из соседних стран.

Об этом сообщает датское издание Kristeligt Dagblad.

У грузового самолета шесть двигателей. При этом его длина составляет 84 метра, высота - 18,1 метра, а размах крыльев - 88,4 метра. Масса пустого самолета Ан-225 составляет 216 тонн, а максимальный груз, при котором он может взлететь достигает рекордных 640 тонн.

Для сравнения, обычный пассажирский самолет, например, Боинг 737-800, имеет размах крыла меньше половины - то есть 35,8 метра. А его длина составляет 37,5 метров.

Это уже третий раз, когда украинский гигантн находится в Дании, и впервые он приземлился в аэропорту Биллунда.

При этом воздушное судно привлекло внимание не только жителей Дании, но людей из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии.

В Дании люди из соседних стран приехали, чтобы посмотреть на украинский самолет Ан-225 "Мрия" (видео: YouTube)

Напомним, что в сети недавно показали невероятное приземление "Мрии" в Польше, где также посмотреть на него пришли очень много людей.

Мы также писали о том, что появилось впечатляющее видео посадки самолета Ан-225 "Мрия" почти в нулевую видимость.

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