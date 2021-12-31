Появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость
Посадку самолета Ан-225 "Мрия" почти в нулевую видимость показали на видео.
Ролик снял командир экипажа самого большого в мире самолета Дмитрий Антонов.
Посадка "Мрии"
На видео показано приземление Мрии в австрийском аэропорту Линц, авиалайнер летел из Стамбула.
"Ожидается посадка при минимуме погоды. Такие посадки это испытание для экипажа и самолета. Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренажи и проверки, по этому для нас это обычная работа. Надеюсь вам будет интересно. Не переживайте за стекло - видео снято до замены стекла", - подписал Антонов видео.
Отметим, что на видео идет речь о посадке 8 декабря.
Самолет Ан-225 Мрия совершил посадку в трудных условиях
Посадка в плохую погоду
Нужно отметить, что приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж хорошо обучен таким приземлениям.
Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.
В комментариях украинцы восхитились профессионализмом нашей команды.
- Я з таким освітленням до подвір'я не заїжджаю, а вони такий літак спокійно саджають!!! Неймовірно!
- Превосходная работа в СМУ !!! Интрига, напряжение и благополучная развязка сюжета - круче, чем в кино!!! Спасибо Дмитрию и всему екипажу!
- Вот это высший пилотаж и стальная выдержка . Большое уважение всему экипажу!
- Погода жесть. Молодці, гарно відпрацювали.
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