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Появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 12:24
Появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость Посадку самолета Ан-225 Мрия показали на видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Посадку самолета Ан-225 "Мрия" почти в нулевую видимость показали на видео.

Ролик снял командир экипажа самого большого в мире самолета Дмитрий Антонов.

Посадка "Мрии"

На видео показано приземление Мрии в австрийском аэропорту Линц, авиалайнер летел из Стамбула.

"Ожидается посадка при минимуме погоды. Такие посадки это испытание для экипажа и самолета. Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренажи и проверки, по этому для нас это обычная работа. Надеюсь вам будет интересно. Не переживайте за стекло - видео снято до замены стекла", - подписал Антонов видео.

Отметим, что на видео идет речь о посадке 8 декабря.

Самолет Ан-225 Мрия совершил посадку в трудных условиях

Посадка в плохую погоду

Нужно отметить, что приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж хорошо обучен таким приземлениям.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.

В комментариях украинцы восхитились профессионализмом нашей команды.

  • Я з таким освітленням до подвір'я не заїжджаю, а вони такий літак спокійно саджають!!! Неймовірно!
  • Превосходная работа в СМУ !!! Интрига, напряжение и благополучная развязка сюжета - круче, чем в кино!!! Спасибо Дмитрию и всему екипажу!
  • Вот это высший пилотаж и стальная выдержка . Большое уважение всему экипажу!
  • Погода жесть. Молодці, гарно відпрацювали.

Читайте также, как выглядит салон самолета "Мрия" изнутри и что в нем есть.

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Мрия
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