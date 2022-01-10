Новое видео невероятного приземления "Мрии" очаровало сеть: "как Моисей из Библии"
В Польше приземлился самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". При этом возле аэропорта собралась толпа людей, которые снимали гиганта на видео.
Захватывающую посадку "Мрии" опубликовали в сети.
На видео видна толпа. При этом обзор очень плохой из-за сильного тумана. Изначально самолета не видно, и только по усиливающемуся звуку можно понять, что он подлетает.
В один момент самолет появляется из тумана и пролетает над головами людей, которые восторженно его встречают.
Невероятного приземления "Мрии" в Польше (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали эффектное видео.
- Красота!
- Как Моисей из Библии;
- Слов нет;
- Восхитительно.
Стоит отметить, что во время приземления самолет повредил стойку шасси и пока не может вылететь из Польши.
"На правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля". Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрии", - сообщила пресс-служба предприятия "Антонов".
Напомним, появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость.
Ранее командир экипажа и пилот самого крупного самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал о своей важной работе и жизни вне полетов. Кроме того, он рассказал об экипаже и отдыхе в полете.