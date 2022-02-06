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У Данії український літак "Мрія" викликав фурор: подивитися на гіганта приїхали з сусідніх країн

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Данія, Неділя 06 лютого 2022 16:02
У Данії український літак "Мрія" викликав фурор: подивитися на гіганта приїхали з сусідніх країн Фото: літак Ан-225 "Мрія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Найбільший у світі літак Антонов Ан-225 "Мрія" днями приземлився в Данії в аеропорту Біллунда. Українського гіганта захотіли побачити від 1000 до 2000 осіб, деякі з яких приїхали з сусідніх країн.

Про це повідомляє данське видання Kristeligt Dagblad.

У вантажного літака шість двигунів. При цьому його довжина становить 84 метри, висота - 18,1 метра, а розмах крил - 88,4 метра. Маса порожнього літака Ан-225 становить 216 тонн, а максимальний вантаж, при якому він може злетіти досягає рекордних 640 тонн.

Для порівняння, звичайний пасажирський літак, наприклад, Боїнг 737-800, має розмах крила менше половини - тобто 35,8 метра. А його довжина становить 37,5 метрів.

Це вже третій раз, коли український гігантн знаходиться в Данії, і вперше він приземлився в аеропорту Біллунда.

При цьому повітряне судно привернуло увагу не тільки жителів Данії, але людей з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії.

У Данії люди з сусідніх країн приїхали, щоб подивитися на український літак Ан-225 "Мрія" (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в мережі нещодавно показали неймовірне приземлення "Мрії" у Польщі, де також подивитися на нього прийшли дуже багато людей.

Ми також писали про те, що з'явилося вражаюче відео посадки літака Ан-225 "Мрія" майже в нульову видимість.

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