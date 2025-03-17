Даніель Салем зізнався, як поєднує військову службу з акторською кар'єрою

Зазначимо, що днями в кінотеатрах відбулася прем'єра українського фільму "Відпустка наосліп", у якому Салем зіграв одну з головних ролей.

На запитання журналістки, у чому головна місія цього фільму, він відповів, що "там дуже багато сенсів".

"Один із сенсів, який мені дуже сподобався, це факт того, що кожен військовий, який повертається додому, він хоче повертатися в обійми близьких. Він хоче бути коханим, хоче любити. Я вірю, що кожен військовий знайде свою любов. Це історія про любов, яка дає можливість військовому вірити в майбутнє", - наголосив він.

На запитання Наталії Тур, як йому вдається поєднувати службу в ЗСУ з кар'єрою актора і ведучого, Даніель Салем чесно відповів, що це не займає багато часу.

"Ти знаєш, як знімається кіно, ти в цьому бізнесі. Це 8 днів, 8 днів із 365. Я знявся і поїхав назад. Що стосується ведучого на М1, це один день. Я приїхав о 7 ранку і поїхав об 11 вечора, і ми зняли на декілька тижнів наперед. Я це роблю безплатно. Це щоб підтримувати свою "кукуху", "менталку", просто відчувати себе потрібним", - наголосив Салем.

Водночас військовослужбовець наголосив, що закрив свої ресторани в Одесі.

"Я віддався військовій справі. А потім я вирішив, що все, до чого я хочу повертатися, коли приїжджаю, це зйомки", - наголосив телеведучий і актор.

На відео цей момент можна подивитися з 1:16.

Нагадаємо, Даніель Салем після початку повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, і спочатку його скерували до тероборони, після чого перевели на передову в підрозділ розвідки.

За період служби він мав контузії, а також поранення спини. Попри це, він часто стикається з хейтом у мережі. Одна з підписниць звинуватила його в тому, що він нібито показує фейкові відео з фронту.

У жовтні 2024 року телеведучий повідомив трагічну новину - на війні загинув його брат.

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