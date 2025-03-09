Відомий актор-військовий зізнався, що може піти працювати в ТЦК

Актор та ведучий Геннадій Попенко, який встав на захист України у 2022 році, а влітку 2023 отримав серйозну травму , може стати працівником ТЦК. Військовий отримує чимало пропозицій, але ще не визначився з тим, чи хоче продовжувати служити.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Попенко розповів в інтерв'ю "Коротко про" .

"Я ще в армії. За паперами. Але проходжу ВЛК на визначення придатності для служби. Можливо, як наслідок, буде списання. Це вже як вирішать лікарі. А повернутися і хотів би, і ні", - зізнався Геннадій.

Актор виховує двох доньок та вже багато років живе у шлюбі з дружиною. І нині він зазначає, що йому "морально важко вирватися з таких обіймів". Після травми на нозі, через яку Попенко переніс операцію, він все ще проходить реабілітацію, а тому нині перебуває не на фронті.

"З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де, навіть із такою ногою, ти був би дуже помічним. А під час воєнного стану не бути в армії важко. Морально, знову ж таки", - визнав військовий.

Виявилося, що Попенку запропонували працювати в ТЦК. І цю ідею він не відкидає.

"До речі, одна з армійських пропозицій - це служба в ТЦК. Де такі, як я, хто був у війську, але зараз мають фізичні обмеження, можуть продовжувати службу. І, чесно кажучи, я замислююсь над таким варіантом", - пояснив Геннадій.

За словами Попенка, його не лякає хейт чи негатив. Негативна думка, запевняє актора, "поширюється не лише на ТЦК".

"Часто перепадає й поліції, й державним установам. Але які дії мають слідувати за такими відгуками? Закриття згаданих органів? Чи все ж переформатування та робота над помилками? А для цього потрібні нові кадри. Це я до того, що хейт чи не хейт, а робити важливі справи потрібно", - вважає ведучий.

Нині ж, поки він проходить ВЛК та реабілітується після травми, він повернувся до роботи на ТБ. Але, зазначив Попенко, він погоджується на короткотривалі проекти, адже "не може гарантувати", що постійно перебуватиме "в наявному статусі".

Вас може зацікавити