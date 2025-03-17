Даниэль Салем признался, как совмещает военную службу с актерской карьерой

Отметим, что на днях в кинотеатрах состоялась премьера украинского фильма "Відпустка наосліп", в котором Салем сыграл одну из главных ролей.

На вопрос журналистки, в чем главная миссия этого фильма, он ответил, что "там очень много сенсов".

"Один из сенсов, который мне очень понравился, это факт того, что каждый военный, который возвращается домой, он хочет возвращаться в объятия близких. Он хочет быть любим, хочет любить. Я верю, что каждый военный найдет свою любовь. Это история про любовь, которая дает возможность военному верить в будущее", - подчеркнул он.

На вопрос Натальи Тур, как ему удается совмещать службу в ВСУ с карьерой актера и ведущего, Даниель Салем честно ответил, что это не занимает много времени.

"Ты знаешь, как снимается кино, ты в этом бизнесе. Это 8 дней, 8 дней из 365. Я снялся и уехал обратно. Что касается ведущего на М1, это один день. Я приехал в 7 утра и уехал в 11 вечера, и мы сняли на несколько недель вперед. Я это делаю бесплатно. Это чтобы поддерживать свою "кукуху", "менталку", просто чувствовать себя нужным", - подчеркнул Салем.

В то же время военнослужащий подчеркнул, что закрыл свои рестораны в Одессе.

"Я отдался военному делу. А потом я решил, что все, к чему я хочу возвращаться, когда приезжаю, это съемки", - подчеркнул телеведущий и актер.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:16.

Напомним, Даниель Салем после начала полномасштабного вторжения пошел в военкомат, и сначала его направили в тероборону, после чего перевели на передовую в подразделение разведки.

За период службы он имел контузии, а также ранения спины. Несмотря на это, он часто сталкивается с хейтом в сети. Одна из подписчиц обвинила его в том, что он якобы показывает фейковые видео с фронта.

В октябре 2024 года телеведущий сообщил трагическую новость - на войне погиб его брат.

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