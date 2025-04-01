Даніель Салем став ведучим шоу "Зважені та щасливі" і нарвався на хейт: "Все, навоювався?"

Повідомляється, що новий сезон шоу "Зважені та щасливі" вийде на телеекрани восени. Ведучим стане Даніель Салем, тренерами Марина Боржемська та Олексій Новіков, а з питань харчування учасників консультуватиме зірковий дієтолог Світлана Фус.

"Ведучим проєкту став телеведучий, нині діючий військовий Даніель Салем. Він на власному досвіді знає, що без здоров'я ти не зможеш повною мірою допомагати своїй країні і бути опорою для своїх дітей", - ідеться в публікації.



Даніель Салем стане ведучим проекту "Зважені та щасливі" (фото: instagram.com/stbua)

Однак користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину і тут же висловили свою думку. Багато хто розкритикував такий вибір ведучого і накинувся з гнівними коментарями на Даніеля Салема:

"Який кринж саме шоу, як і рятувати його тим, що берете ведучим військового, до якого буде мільйон претензій через участь у зйомках у нескінченних відпустках тоді, коли інші бачать своїх дітей раз на півроку по 3 дні в найкращому разі", - зазначила відома блогерка Олена Мандзюк.

"У мене питання - як може діючий військовий бути ведучим? Абсурд"

"Все, навоювався?"

"Так я хочу, щоб мій чоловік-військовий взяв участь у цьому шоу, і я з ним заодно візьму участь. Як на це дивляться організатори такого шоу? Що скажете? Вирішите питання з керівництвом мого чоловіка?"

"Кому війна, а кому телебачення. Звичайні військові максимум 15 діб можуть взяти відпустки. А ці селебріті шастають туди-сюди, не дратуйте людей"

"Діючий військовий?! Аж смішно, ви серйозно? Військові на фронті, і немає можливості до сім'ї приїхати більш ніж на 2 тижні, а бувало і на менше. Що шоу за 2 тижні зняли?"

"У нас усе, як завжди, простим смертним не можна. Я дивлюся М1, і він там ведучий. Навіщо тоді називати його військовим. Просто б написали "ведучий".



Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Що відомо про службу Даніеля Салема

Телеведучий з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю: спочатку він був у ТРО, а пізніше став виконувати бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена".

За період служби мав декілька контузій, а також поранення спини. Крім того, у жовтні 2024 року на війні загинув його брат.

Актор-військовий уже не вперше стикається з хейтом у мережі.

Нещодавно в прокат вийшов фільм "Відпустка наосліп", у якому Салем зіграв одну з головних ролей. В одному з інтерв'ю він зізнався, як йому вдається поєднувати військову службу з акторською кар'єрою.

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