Даниэль Салем стал ведущим шоу "Зважені та щасливі" и нарвался на хейт: "Все, навоевался?"

На днях телеканал СТБ огласил полный состав экспертов реалити-шоу о похудении "Зважені та щасливі". Ведущим нового сезона стал военный Даниэль Салем, однако этот факт вызвал бурные обсуждения и критику в сети.
Подробнее об этом решило рассказать РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте телеканала СТБ.
Сообщается, что новый сезон шоу "Зважені та щасливі" выйдет на телеэкраны осенью. Ведущим станет Даниэль Салем, тренерами Марина Боржемская и Алексей Новиков, а по вопросам питания участников будет консультировать звездный диетолог Светлана Фус.
"Ведущим проекта стал телеведущий, ныне действующий военный Даниэль Салем. Он на собственном опыте знает, что без здоровья ты не сможешь в полной мере помогать своей стране и быть опорой для своих детей", - сказано в публикации.
Даниэль Салем станет ведущим проекта "Зважені та щасливі" (фото: instagram.com/stbua)
Однако пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость и тут же высказали свое мнение. Многие раскритиковали такой выбор ведущего и накинулись с гневными комментариями на Даниэля Салема:
Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Телеведущий с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие: сначала он был в ТРО, а позже стал выполнять боевые задания в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена".
За период службы имел несколько контузий, а также ранения спины. Кроме того, в октябре 2024 года на войне погиб его брат.
Актер-военный уже не первый раз сталкивается с хейтом в сети.
Недавно в прокат вышел фильм "Відпустка наосліп", в котором Салем сыграл одну из главных ролей. В одном из интервью он признался, как ему удается совмещать военную службу с актерской карьерой.
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