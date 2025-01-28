З Салемом та родинами захисників. В Україні з'явиться перше реаліті про військових

Даніель Салем став ведучим нового реаліті, яке буде першим в Україні проектом для військових та їхніх родин. Близькі та рідні захисників нашої країни зможуть поділитися власними історіями та показати, в яких реаліях нині живуть.

"Сюрприз для родини" - перше реаліті в Україні, присвячене родинам військових. У фокусі - реальні історії, щирі емоції, відверті розмови про найболючіше та найголовніше - рішення, які дарують надію", - розповідає прес-служба.

Спілкуватися з родинами військових та допомагати їм будуть Даніель Салем, який сам встав на захист України на початку повномасштабної війни, та професійна психологиня Аліна Дейнека.

Даніел Салем став ведучим нового реаліті (фото надане прес-службою)

"Я з власного досвіду знаю, як це не бачити доньку місяцями, не знати, як у неї справи, як минає її день. Моя донька далеко. Навіть під час відпусток я не завжди маю можливість приїхати до неї. Тому я і хочу допомогти родинам військових. Щоб їх заспокоювало те, що в них вдома все в порядку", - зазначив Салем, говорячи про новий проекту та свою 9-річну доньку Санту-Луну.

А психологиня пояснила, що нове реаліті допоможе українським родинам впоратися з щоденними викликами.

"Для мене дружини військових - справжні героїні. Бо вони були змушені взяти на себе всі турботи про родину і водночас - стати психологічною підтримкою для чоловіка, який наразі на війні. Цей проект надзвичайно важливий для таких сімей та всіх, хто поруч. За допомогою простих дієвих технік на прикладі наших героїнь ми покажемо, як можна покращити психоемоційний стан, знайти опори в собі, відчути полегшення і отримати такі необхідні позитивні емоції", - розповіла вона.

В Україні створили реаліті про родини військових (фото надане прес-службою)

Нове реаліті "Сюрприз для родини" вже скоро вийде на платформі SWEET.TV. І вже відомо, що проект можна буде дивитися безкоштовно.