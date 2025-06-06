Дакота Джонсон і Кріс Мартін більше не разом: що зруйнувало 8 років кохання

Після 8 років стосунків зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та соліст Coldplay Кріс Мартін розірвали стосунки остаточно.
Що відомо про кохання пари та чому вони вирішили розійтися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Пара почала зустрічатися у 2017 році. Своє кохання вони ретельного оберігали від уваги публіки, рідко з'являючись разом та коментуючи свої стосунки.
У 2020-му стало відомо про їхні наміри одружитися. Ця інформація отримала підтвердження минулого року, коли джерела повідомили, що пара "заручена багато років"
Кріс та Дакота мають 13-річну різницю у віці, тож їхні стосунки протягом 8 років мали свої злети та падіння.
Різні графіки не додавали зиску коханню, проте вони намагалися балансувати.
Дакота була в гарних стосунках з дітьми 43-річного музиканта. Сину Мозесу та дочці Епл зараз 19 і 21 відповідно.
"Я люблю цих дітей, наче моє життя залежить від цього", - розповідала зірка у 2021-му.
Останній раз пару бачили разом у травні 2025 року в Малібу.
Після 8 років разом та можливих заручин знаменитості вирішили остаточно розійтися. Це вже вдруге стає відомо про їхній розрив.
Минулого року представник акторки спростовував чутки про проблеми в стосунках, сказавши, що вони "щасливі разом".
Проте, схоже, їхні шляхи таки розійшлися. За словами інсайдерів, цього разу вже остаточно. Самі колишні поки цю тему не коментували.
Джерела зазначають, що останнім часом між ними були розбіжності щодо життєвих цілей. Різні дрібниці з часом накопичилися й призвели до розриву.
Далася взнаки й різниця у віці. Кріс нібито більше не хоче дітей, тоді як Дакота думала про материнство. Це створювало напругу.
Також повідомляється, що Джонсон складно переживає розрив.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, DailyMail, The Sun.