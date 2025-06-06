Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе: что разрушило 8 лет любви

История непростой любви

Пара начала встречаться в 2017 году. Свою любовь они тщательного оберегали от внимания публики, редко появляясь вместе и комментируя свои отношения.

В 2020-м стало известно об их намерениях пожениться. Эта информация получила подтверждение в прошлом году, когда источники сообщили, что пара "помолвлена много лет"

Крис и Дакота имеют 13-летнюю разницу в возрасте, поэтому их отношения в течение 8 лет имели свои взлеты и падения.

Различные графики не добавляли выгоды любви, однако они пытались балансировать.

Дакота была в хороших отношениях с детьми 43-летнего музыканта. Сыну Мозесу и дочери Эпл сейчас 19 и 21 соответственно.

"Я люблю этих детей, как будто моя жизнь зависит от этого", - рассказывала звезда в 2021-м.

Последний раз пару видели вместе в мае 2025 года в Малибу.

Что известно о расставании Дакоты и Крисы

После 8 лет вместе и возможной помолвки знаменитости решили окончательно разойтись. Это уже второй раз становится известно об их разрыве.

В прошлом году представитель актрисы опровергал слухи о проблемах в отношениях, сказав, что они "счастливы вместе".

Однако, похоже, их пути таки разошлись. По словам инсайдеров, на этот раз уже окончательно. Сами бывшие пока эту тему не комментировали.

Дакота Джонсон (фото: Getty Images)

Что известно о причинах расставания

Источники отмечают, что в последнее время между ними были разногласия относительно жизненных целей. Различные мелочи со временем накопились и привели к разрыву.

Сказалась и разница в возрасте. Крис якобы больше не хочет детей, тогда как Дакота думала о материнстве. Это создавало напряжение.

Также сообщается, что Джонсон сложно переживает разрыв.