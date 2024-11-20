Cмачні страви для Різдвяного посту: 5 нескладних рецептів

Грибна юшка з селерою

Для того, щоб приготувати грибну юшку з селерою, треба такі продукти:

білі гриби (свіжі або заморожені) - 200 г

вода - 1 л

картопля (середнього розміру) - 3 шт.

цибуля (середнього розміру) - 1 шт.

корінь селери - 100 г

олія - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

кріп - до смаку

Як готувати грибну юшку з селерою

Для приготування грибної юшки потрібно спочатку запекти селеру. Для цього корінь промивають, солять, загортають у фольгу і запікають до розм'якшення в розігрітій до 180 градусів в духовці. Тоді селеру можна нарізати на невеликі кубики.

Білі гриби для юшки потрібно промити або протерти вологими серветками та нарізати на невеликі шматочки. Цибулю треба почистити та подрібнити ножем.

Обсмажте гриби та цибулю з олією на розігрітій пательні, до готовності інгредієнтів. Тим часом почистьте і наріжте на невеликі кубики картоплю.

Доведіть воду, налиту в каструлю, до кипіння, після чого додайте картоплю, засмажку та селеру. Варити юшку потрібно до готовності картоплин, тоді можна додати сіль, перець та кріп та смаку.

Вареники з квашеною капустою

Для приготування вареників з квашеною капустою, необхідні ці інгредієнти:

борошно - 350 г

цибуля - 1 шт.

квашена капуста - 400 г

гаряча вода - 200 мл

олія - 5 ст. л.

сіль - дрібка

Як готувати вареники з квашеною капустою

Щоб приготувати пісні вареники з квашеною капустою, замісіть тісто. Для цього потрібно поєднати борошно з гарячою водою, сіллю та 3 ст. л. олії.

Спочатку тісто вимішується ложкою, а потім вручну, до утворення однорідної еластичної маси. Готове тісто потрібно загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на 20-30 хвилин.

Для приготування начинки почистьте цибулю і наріжте її на маленькі кубики. Обсмажте цибулю до золотистого кольору з 2 ст. л. олії, а тоді додайте квашену капусту. Начинку потрібно протушкувати протягом 10-15 хвилин.

Розкачайте тісто на пласт завтовшки 2 мм, виріжте кружальця склянкою. Викладіть в центр тіста начинку і заліпіть вареники.

Відваріть вареники з квашеною капустою у киплячій підсоленій воді - і смачна пісна страва готова.

Варена квасоля з цибулею і морквою

Щоб приготувати варену квасолю з цибулею і морквою, знадобляться такі інгредієнти:

квасоля - 200 г

олія - 3 ст. л.

морква (середнього розміру) - 1 шт.

цибуля (середнього розміру) - 1 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати варену квасолю з цибулею і морквою

Щоб приготувати квасолю з морквою та цибулею, спочатку бобові потрібно залити водою на 4 години. Після цього квасолю потрібно промити та перекласти в каструлю для приготування, заливши водою та додавши сіль до смаку.

Поки квасоля вариться, приготуйте засмажку. Цибулю потрібно почистити та нарізати на кубики, а моркву - почистити та натерти на великій тертці.

Інгредієнти потрібно присмажити на розігрітій пательні, до розм'якшення моркви і прозорості цибулі.

Коли квасоля буде готова, її потрібно відкинути на друшляк та додати до засмажки. Страву потрібно протушкувати декілька хвилин до готовності.

Бурякові панкейки

Для того, щоб приготувати бурякові панкейки, треба наступні продукти:

борошно - 1 склянка

буряковий сік - 0,75 склянки

яблучний оцет - 1 ч. л.

перець чилі - 0,25 ч. л.

чорний мелений перець - 0,25 ч. л.

імбир сушений мелений - 0,25 ч. л.

насіння льону - 1 ст. л.

харчова сода - 0,5 ч. л.

розпушувач - 0,5 ч. л.

вода - 3 ст. л.

олія - 3 ст. л.

сіль - до смаку

Як готувати бурякові панкейки

Насіння льону потрібно залити водою на декілька хвилин. Для приготування тіста на панкейки в окремій мисці потрібно змішати борошно, розпушувач та харчову соду.

Для того, щоб зробити смак бурякових панкейків цікавішим, додайте перець чилі, сушений імбир та перець. До насіння льону влийте буряковий сік, олію та оцет.

Перемішайте суміш з насінням льону, а потім поєднайте її з сухими інгредієнтами до утворення однорідної консистенції. Розігрійте пательню та викладіть 1 ст. л. тіста на один буряковий панкейк.

Смажте коржики приблизно протягом хвилини з кожного боку на середньому вогні, до утворення легкої скоринки. Після цього перекладіть панкейки на паперову серветку.

Манна каша на рослинному молоці

Для приготування манної каші на рослинному молоці, знадобляться ці інгредієнти:

рослинне молоко - 0,5 л

манна крупа - 100 г

суміш горіхів - 50 г

курага - 50 г

родзинки - 50 г

інжир - 50 г

висівки - 20 г

цукор - 50 г

Як готувати манну кашу на рослинному молоці

Нагрійте молоко в каструлі на невеликому вогні. Манну крупу потрібно прогріти на пательні, а потім всипати в кипляче молоко, помішуючи рідину.

Після цього додайте висівки, цукор та масло до смаку і варіть кашу протягом 15-20 хвилин. Тим часом промийте гарячою водою сухофрукти, а потім наріжте їх на маленькі шматочки.

Додайте сухофрукти наприкінці приготування каші, перемішайте страву і залиште настоюватися протягом 20-30 хвилин.