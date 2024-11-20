Вкусные блюда для Рождественского поста: 5 несложных рецептов

Грибная уха с сельдереем

Для того чтобы приготовить грибную уху с сельдереем, нужны следующие продукты:

белые грибы (свежие или замороженные) - 200 г

вода - 1 л

картофель (среднего размера) - 3 шт.

лук (среднего размера) - 1 шт.

корень сельдерея - 100 г

растительное масло - 1 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

укроп - по вкусу

Как готовить грибную уху с сельдереем

Для приготовления грибной ухи нужно сначала запечь сельдерей. Для этого корень промывают, солят, заворачивают в фольгу и запекают до размягчения в разогретой до 180 градусов в духовке. Тогда сельдерей можно порезать на маленькие кубики.

Белые грибы для ухи нужно промыть или протереть влажными салфетками и нарезать на небольшие кусочки. Лук следует почистить и измельчить ножом.

Обжарьте грибы и лук с растительным маслом на разогретой сковороде, до готовности ингредиентов. Тем временем почистьте и нарежьте на небольшие кубики картофель.

Доведите воду, налитую в кастрюлю, до кипения, после чего добавьте картофель, зажарку и сельдерей. Варить уху нужно до готовности картофелин, тогда можно добавить соль, перец и укроп и вкус.

Вареники с квашеной капустой

Для приготовления вареников с квашеной капустой необходимы эти ингредиенты:

мука - 350 г

лук - 1 шт.

квашеная капуста - 400 г

горячая вода - 200 мл

растительное масло - 5 ст. л.

соль - щепотка

Как готовить вареники с квашеной капустой

Чтобы приготовить постные вареники с квашеной капустой, замесите тесто. Для этого нужно соединить муку с горячей водой, солью и 3 ст. л. растительного масла.

Сначала тесто вымешивается ложкой, а затем вручную до образования однородной эластичной массы. Готовое тесто нужно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 20-30 минут.

Для приготовления начинки почистите лук и нарежьте его на маленькие кубики. Обжарьте лук до золотистого цвета с 2 ст. л. растительного масла, а затем добавьте квашеную капусту. Начинку нужно протушить в течение 10-15 минут.

Раскатайте тесто на пласт толщиной 2 мм, вырежьте кружочки стаканом. Выложите в центр теста начинку и залепите вареники.

Отварите вареники с квашеной капустой в кипящей подсоленной воде - и вкусное постное блюдо готово.

Вареная фасоль с луком и морковью

Чтобы приготовить вареную фасоль с луком и морковью, понадобятся следующие ингредиенты:

фасоль - 200 г

растительное масло - 3 ст. л.

морковь (среднего размера) - 1 шт.

лук (среднего размера) - 1 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить вареную фасоль с луком и морковью

Чтобы приготовить фасоль с морковью и луком, сначала бобовые нужно залить водой на 4 часа. После этого фасоль нужно промыть и переложить в кастрюлю для приготовления, залив водой и добавить соль по вкусу.

Пока фасоль варится, приготовьте зажарку. Лук нужно почистить и нарезать на кубики, а морковь - почистить и натереть на большой терке.

Ингредиенты нужно поджарить на разогретой сковороде, до размягчения моркови и прозрачности лука.

Когда фасоль будет готова, ее нужно откинуть на дуршлаг и добавить в зажарку. Блюдо нужно протушить несколько минут до готовности.

Свекольные панкейки

Для того чтобы приготовить свекольные панкейки, нужны следующие продукты:

мука - 1 стакан

свекольный сок - 0,75 стакана

яблочный уксус - 1 ч. л.

перец чили - 0,25 ч. л.

черный молотый перец - 0,25 ч. л.

имбирь сушеный молотый - 0,25 ч. л.

семена льна - 1 ст. л.

пищевая сода - 0,5 ч. л.

разрыхлитель - 0,5 ч. л.

вода - 3 ст. л.

растительное масло - 3 ст. л.

соль - по вкусу

Как готовить свекольные панкейки

Семена льна нужно залить водой на несколько минут. Для приготовления теста на панкейки в отдельной миске нужно смешать муку, разрыхлитель и пищевую соду.

Для того чтобы сделать вкус свекольных панкейков более интересным, добавьте перец чили, сушеный имбирь и перец. В семена льна влейте свекольный сок, масло и уксус.

Перемешайте смесь с семенами льна, затем соедините ее с сухими ингредиентами до образования однородной консистенции. Разогрейте сковороду и выложите 1 ст. л. теста на один свекольный панкейк.

Жарьте лепешки примерно в течение минуты с каждой стороны на среднем огне, до образования легкой корочки. После этого переложите панкейки на бумажную салфетку.

Манная каша на растительном молоке

Для приготовления манной каши на растительном молоке понадобятся эти ингредиенты:

растительное молоко - 0,5 л

манная крупа - 100 г

смесь орехов - 50 г

курага - 50 г

изюм - 50 г

инжир - 50 г

отруби - 20 г

сахар - 50 г

Как готовить манную кашу на растительном молоке

Нагрейте молоко в кастрюле на небольшом огне. Манную крупу нужно прогреть на сковороде, затем всыпать в кипящее молоко, помешивая жидкость.

После этого добавьте отруби, сахар и масло по вкусу и варите кашу в течение 15-20 минут. Тем временем промойте горячей водой сухофрукты, затем нарежьте их на маленькие кусочки.

Добавьте сухофрукты в конце приготовления каши, размешайте блюдо и оставьте настаиваться в течение 20-30 минут.