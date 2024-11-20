Вкусные блюда для Рождественского поста: 5 несложных рецептов

В Украине начался Рождественский пост, во время которого нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Но даже в этом случае можно приготовить вкусные блюда к посту.
РБК-Украина (проект Styler) собрало простые рецепты вкусных блюд к Рождественскому посту.
Для того чтобы приготовить грибную уху с сельдереем, нужны следующие продукты:
Как готовить грибную уху с сельдереем
Для приготовления грибной ухи нужно сначала запечь сельдерей. Для этого корень промывают, солят, заворачивают в фольгу и запекают до размягчения в разогретой до 180 градусов в духовке. Тогда сельдерей можно порезать на маленькие кубики.
Белые грибы для ухи нужно промыть или протереть влажными салфетками и нарезать на небольшие кусочки. Лук следует почистить и измельчить ножом.
Обжарьте грибы и лук с растительным маслом на разогретой сковороде, до готовности ингредиентов. Тем временем почистьте и нарежьте на небольшие кубики картофель.
Доведите воду, налитую в кастрюлю, до кипения, после чего добавьте картофель, зажарку и сельдерей. Варить уху нужно до готовности картофелин, тогда можно добавить соль, перец и укроп и вкус.
Для приготовления вареников с квашеной капустой необходимы эти ингредиенты:
Как готовить вареники с квашеной капустой
Чтобы приготовить постные вареники с квашеной капустой, замесите тесто. Для этого нужно соединить муку с горячей водой, солью и 3 ст. л. растительного масла.
Сначала тесто вымешивается ложкой, а затем вручную до образования однородной эластичной массы. Готовое тесто нужно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 20-30 минут.
Для приготовления начинки почистите лук и нарежьте его на маленькие кубики. Обжарьте лук до золотистого цвета с 2 ст. л. растительного масла, а затем добавьте квашеную капусту. Начинку нужно протушить в течение 10-15 минут.
Раскатайте тесто на пласт толщиной 2 мм, вырежьте кружочки стаканом. Выложите в центр теста начинку и залепите вареники.
Отварите вареники с квашеной капустой в кипящей подсоленной воде - и вкусное постное блюдо готово.
Чтобы приготовить вареную фасоль с луком и морковью, понадобятся следующие ингредиенты:
Как готовить вареную фасоль с луком и морковью
Чтобы приготовить фасоль с морковью и луком, сначала бобовые нужно залить водой на 4 часа. После этого фасоль нужно промыть и переложить в кастрюлю для приготовления, залив водой и добавить соль по вкусу.
Пока фасоль варится, приготовьте зажарку. Лук нужно почистить и нарезать на кубики, а морковь - почистить и натереть на большой терке.
Ингредиенты нужно поджарить на разогретой сковороде, до размягчения моркови и прозрачности лука.
Когда фасоль будет готова, ее нужно откинуть на дуршлаг и добавить в зажарку. Блюдо нужно протушить несколько минут до готовности.
Для того чтобы приготовить свекольные панкейки, нужны следующие продукты:
Как готовить свекольные панкейки
Семена льна нужно залить водой на несколько минут. Для приготовления теста на панкейки в отдельной миске нужно смешать муку, разрыхлитель и пищевую соду.
Для того чтобы сделать вкус свекольных панкейков более интересным, добавьте перец чили, сушеный имбирь и перец. В семена льна влейте свекольный сок, масло и уксус.
Перемешайте смесь с семенами льна, затем соедините ее с сухими ингредиентами до образования однородной консистенции. Разогрейте сковороду и выложите 1 ст. л. теста на один свекольный панкейк.
Жарьте лепешки примерно в течение минуты с каждой стороны на среднем огне, до образования легкой корочки. После этого переложите панкейки на бумажную салфетку.
Для приготовления манной каши на растительном молоке понадобятся эти ингредиенты:
Как готовить манную кашу на растительном молоке
Нагрейте молоко в кастрюле на небольшом огне. Манную крупу нужно прогреть на сковороде, затем всыпать в кипящее молоко, помешивая жидкость.
После этого добавьте отруби, сахар и масло по вкусу и варите кашу в течение 15-20 минут. Тем временем промойте горячей водой сухофрукты, затем нарежьте их на маленькие кусочки.
Добавьте сухофрукты в конце приготовления каши, размешайте блюдо и оставьте настаиваться в течение 20-30 минут.
Кстати, раньше мы писали о том, что нельзя есть в Рождественский пост.
Кроме этого, писали, как готовить постные голубцы с картофелем и грибами.
При написании материала использовались следующие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, кулинарный ресурс Shuba.