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Цей рецепт холодника всі готують влітку: швидко, просто, освіжає

Простий рецепт холодника на кефірі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У спекотні літні дні немає нічого кращого за легку та освіжаючу страву. Холодник на кефірі - це ідеальний варіант, адже він простий у приготуванні, поживний і надзвичайно освіжаючий.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко та просто приготувати холодник.

Холодник на кефірі: легкий рецепт приготування

Список інгредієнтів:

  • свіжий кріп
  • молода цибуля
  • огірки - 2 шт.
  • відварені молоді буряки - 2 шт.
  • яйця - 3 шт.
  • сметана - 120 г (пів стакана)
  • кефіру - 1 л
  • будь-яке відварене м'ясо (за бажанням) - 100 г
  • сіль, перець

Легкий спосіб приготування

Спочатку дрібно нарізаємо кріп та цибулю і половину всього кладемо у каструлю.

Огірки та два яйця потрібно нарізати на дрібні кубики, а буряк натерти на тертці і все відправляємо до каструлі. Додаємо сіль, перець і злегка притискаємо все товкачем, щоб огірки пустили сік.

Далі у каструлю додайте сметану, спеції та усі розмішайте.

Після цього поступово вливайте кефір, постійно помішуючи. Якщо вийшло дуже густо, то можна розбавити кип'яченою холодною водою.Також за бажанням можна додати у борщ ще відварене м'ясо, яке додасть йому ситості.

Прикрасити зверху холодник можна яйцем та зеленню.

Рецепт холодника на кефірі (фото: кадр з відео)

 

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