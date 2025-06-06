Цей рецепт холодника всі готують влітку: швидко, просто, освіжає

У спекотні літні дні немає нічого кращого за легку та освіжаючу страву. Холодник на кефірі - це ідеальний варіант, адже він простий у приготуванні, поживний і надзвичайно освіжаючий.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко та просто приготувати холодник.
Список інгредієнтів:
Легкий спосіб приготування
Спочатку дрібно нарізаємо кріп та цибулю і половину всього кладемо у каструлю.
Огірки та два яйця потрібно нарізати на дрібні кубики, а буряк натерти на тертці і все відправляємо до каструлі. Додаємо сіль, перець і злегка притискаємо все товкачем, щоб огірки пустили сік.
Далі у каструлю додайте сметану, спеції та усі розмішайте.
Після цього поступово вливайте кефір, постійно помішуючи. Якщо вийшло дуже густо, то можна розбавити кип'яченою холодною водою.Також за бажанням можна додати у борщ ще відварене м'ясо, яке додасть йому ситості.
Прикрасити зверху холодник можна яйцем та зеленню.
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