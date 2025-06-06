Цей рецепт холодника всі готують влітку: швидко, просто, освіжає

Холодник на кефірі: легкий рецепт приготування

Список інгредієнтів:

свіжий кріп

молода цибуля

огірки - 2 шт.

відварені молоді буряки - 2 шт.

яйця - 3 шт.

сметана - 120 г (пів стакана)

кефіру - 1 л

будь-яке відварене м'ясо (за бажанням) - 100 г

сіль, перець

Легкий спосіб приготування

Спочатку дрібно нарізаємо кріп та цибулю і половину всього кладемо у каструлю.

Огірки та два яйця потрібно нарізати на дрібні кубики, а буряк натерти на тертці і все відправляємо до каструлі. Додаємо сіль, перець і злегка притискаємо все товкачем, щоб огірки пустили сік.

Далі у каструлю додайте сметану, спеції та усі розмішайте.

Після цього поступово вливайте кефір, постійно помішуючи. Якщо вийшло дуже густо, то можна розбавити кип'яченою холодною водою.Також за бажанням можна додати у борщ ще відварене м'ясо, яке додасть йому ситості.

Прикрасити зверху холодник можна яйцем та зеленню.

Рецепт холодника на кефірі (фото: кадр з відео)