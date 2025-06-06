Этот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежает

Холодник на кефире: легкий рецепт приготовления

Список ингредиентов:

свежий укроп

молодой лук

огурцы - 2 шт.

отваренная молодая свекла - 2 шт.

яйца - 3 шт.

сметана - 120 г (полстакана)

кефира - 1 л

любое отварное мясо (по желанию) - 100 г

соль, перец

Легкий способ приготовления

Сначала мелко нарезаем укроп и лук и половину всего кладем в кастрюлю.

Огурцы и два яйца нужно нарезать на мелкие кубики, а свеклу натереть на терке и все отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, перец и слегка прижимаем все товкачем, чтобы огурцы пустили сок.

Далее в кастрюлю добавьте сметану, специи и все размешайте.

После этого постепенно вливайте кефир, постоянно помешивая. Если получилось очень густо, то можно разбавить кипяченой холодной водой. Также по желанию можно добавить в борщ еще отварное мясо, которое придаст ему сытости.

Украсить сверху холодник можно яйцом и зеленью.

Рецепт холодника на кефире (фото: кадр из видео)