Этот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежает

В жаркие летние дни нет ничего лучше легкого и освежающего блюда. Холодник на кефире - это идеальный вариант, ведь он простой в приготовлении, питательный и очень освежающий.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко и просто приготовить холодник.
Список ингредиентов:
Легкий способ приготовления
Сначала мелко нарезаем укроп и лук и половину всего кладем в кастрюлю.
Огурцы и два яйца нужно нарезать на мелкие кубики, а свеклу натереть на терке и все отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, перец и слегка прижимаем все товкачем, чтобы огурцы пустили сок.
Далее в кастрюлю добавьте сметану, специи и все размешайте.
После этого постепенно вливайте кефир, постоянно помешивая. Если получилось очень густо, то можно разбавить кипяченой холодной водой. Также по желанию можно добавить в борщ еще отварное мясо, которое придаст ему сытости.
Украсить сверху холодник можно яйцом и зеленью.
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