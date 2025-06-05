Смачний пиріг з лаваша і сиру за 10 хвилин: рецепт на швидку руку
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує свій час, але не хоче відмовлятися від домашньої кухні. Пиріг готується з доступних інгредієнтів і не потребує складної підготовки - ідеальний варіант для швидкого сніданку, обіду або вечері.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко приготувати пиріг за 10 хвилин.
Пиріг з лаваша і сиру: рецепт смачної страви
Інгредієнти:
- - 4 шт.
- вода - 40 мл
- вершкове масло - 30 г
Для начинки знадобиться:
- - 250 г
- бринза - 200 г
Заздалегідь на смак перевірте бринзу - вона не повинна бути занадто солоною. Бринзу і сир натріть на крупній тертці. Петрушку вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.
Дно і стінки сковороди щедро змастіть вершковим маслом. Лист лаваша викладіть в сковороду, щоб краю звисали. Щоб дно пирога не порвалося і сир не витік, покладіть лаваш у два шари. Поверх розподіліть частину звичайного сиру.
Накрийте сир ще листом лаваша і посипте його частиною бринзи. Поверх бринзи розподіліть частину петрушки.
Повторюючи шари з лаваша і двох видів сиру з зеленню, заповніть всю сковороду, поки з інгредієнтів не залишиться один шматок лаваша і трохи звичайного сиру.
Накрийте пиріг звисаючими краями нижнього лаваша і зверху викладіть останній шматочок лаваша. Посипте тертим сиром, що залишився. У щілини між пирогом і сковородою акуратно влийте воду, щоб вона не потрапила в сам пиріг.
Поставте сковороду на плиту і накрийте кришкою. Готуйте пиріг близько 20-25 хвилин. Сир всередині і на поверхні повинен розплавитися, а вода повністю випаруватися.
Пиріг з лаваша та сиру на сковороді (фото: smak.menu)
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