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Смачний пиріг з лаваша і сиру за 10 хвилин: рецепт на швидку руку

Четвер 05 червня 2025 07:45
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Смачний пиріг з лаваша і сиру за 10 хвилин: рецепт на швидку руку Простий рецепт пирога з лаваша та сиру за 10 хвилин (фото: smak.menu)
Автор: Тетяна Самарук

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує свій час, але не хоче відмовлятися від домашньої кухні. Пиріг готується з доступних інгредієнтів і не потребує складної підготовки - ідеальний варіант для швидкого сніданку, обіду або вечері.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко приготувати пиріг за 10 хвилин.

Пиріг з лаваша і сиру: рецепт смачної страви

Інгредієнти:

  • - 4 шт.
  • вода - 40 мл
  • вершкове масло - 30 г

Для начинки знадобиться:

  • - 250 г
  • бринза - 200 г

Заздалегідь на смак перевірте бринзу - вона не повинна бути занадто солоною. Бринзу і сир натріть на крупній тертці. Петрушку вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Дно і стінки сковороди щедро змастіть вершковим маслом. Лист лаваша викладіть в сковороду, щоб краю звисали. Щоб дно пирога не порвалося і сир не витік, покладіть лаваш у два шари. Поверх розподіліть частину звичайного сиру.

Накрийте сир ще листом лаваша і посипте його частиною бринзи. Поверх бринзи розподіліть частину петрушки.

Повторюючи шари з лаваша і двох видів сиру з зеленню, заповніть всю сковороду, поки з інгредієнтів не залишиться один шматок лаваша і трохи звичайного сиру.

Накрийте пиріг звисаючими краями нижнього лаваша і зверху викладіть останній шматочок лаваша. Посипте тертим сиром, що залишився. У щілини між пирогом і сковородою акуратно влийте воду, щоб вона не потрапила в сам пиріг.

Поставте сковороду на плиту і накрийте кришкою. Готуйте пиріг близько 20-25 хвилин. Сир всередині і на поверхні повинен розплавитися, а вода повністю випаруватися.

Смачний пиріг з лаваша і сиру за 10 хвилин: рецепт на швидку рукуПиріг з лаваша та сиру на сковороді (фото: smak.menu)

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