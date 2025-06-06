Цей рецепт холодника всі готують влітку: швидко, просто, освіжає
У спекотні літні дні немає нічого кращого за легку та освіжаючу страву. Холодник на кефірі - це ідеальний варіант, адже він простий у приготуванні, поживний і надзвичайно освіжаючий.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко та просто приготувати холодник.
Холодник на кефірі: легкий рецепт приготування
Список інгредієнтів:
- свіжий кріп
- молода цибуля
- огірки - 2 шт.
- відварені молоді буряки - 2 шт.
- яйця - 3 шт.
- сметана - 120 г (пів стакана)
- кефіру - 1 л
- будь-яке відварене м'ясо (за бажанням) - 100 г
- сіль, перець
Легкий спосіб приготування
Спочатку дрібно нарізаємо кріп та цибулю і половину всього кладемо у каструлю.
Огірки та два яйця потрібно нарізати на дрібні кубики, а буряк натерти на тертці і все відправляємо до каструлі. Додаємо сіль, перець і злегка притискаємо все товкачем, щоб огірки пустили сік.
Далі у каструлю додайте сметану, спеції та усі розмішайте.
Після цього поступово вливайте кефір, постійно помішуючи. Якщо вийшло дуже густо, то можна розбавити кип'яченою холодною водою.Також за бажанням можна додати у борщ ще відварене м'ясо, яке додасть йому ситості.
Прикрасити зверху холодник можна яйцем та зеленню.
Рецепт холодника на кефірі (фото: кадр з відео)
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