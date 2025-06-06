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Этот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежает

Пятница 06 июня 2025 07:45
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Этот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежает Простой рецепт холодника на кефире (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В жаркие летние дни нет ничего лучше легкого и освежающего блюда. Холодник на кефире - это идеальный вариант, ведь он простой в приготовлении, питательный и очень освежающий.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко и просто приготовить холодник.

Холодник на кефире: легкий рецепт приготовления

Список ингредиентов:

  • свежий укроп
  • молодой лук
  • огурцы - 2 шт.
  • отваренная молодая свекла - 2 шт.
  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 120 г (полстакана)
  • кефира - 1 л
  • любое отварное мясо (по желанию) - 100 г
  • соль, перец

Легкий способ приготовления

Сначала мелко нарезаем укроп и лук и половину всего кладем в кастрюлю.

Огурцы и два яйца нужно нарезать на мелкие кубики, а свеклу натереть на терке и все отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, перец и слегка прижимаем все товкачем, чтобы огурцы пустили сок.

Далее в кастрюлю добавьте сметану, специи и все размешайте.

После этого постепенно вливайте кефир, постоянно помешивая. Если получилось очень густо, то можно разбавить кипяченой холодной водой. Также по желанию можно добавить в борщ еще отварное мясо, которое придаст ему сытости.

Украсить сверху холодник можно яйцом и зеленью.

Этот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежаетЭтот рецепт холодника все готовят летом: быстро, просто, освежаетРецепт холодника на кефире (фото: кадр из видео)

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