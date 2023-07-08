Чудова закуска з кабачків за пів години. Блогер поділилась дуже смачним рецептом (відео)

Кабачки зараз уже у доступній ціні, тому можна експериментувати із новими стравами із них. Чудовою літньою закускою, яка до того ще й дієтична, є кабачкові вафлі.

Оригінальним рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

1 вафелька - 1 ст. л тіста. Смажте на розігрітій вафельниці до золотистості. По часу випікання - орієнтуйтесь по вашій вафельниці. Подавайте вафлі зі сметанкою.

Кабачок натріть на середній терці, посоліть ~ 1/2 ч. л і залиште на 10 хв. Кабачок відтисніть від зайвої вологи, додайте яйце, натертий сир, борошно, розпушувач, перемішайте і додайте нарізану зелень.

Приготування займає не більше пів години часу.

"У сезон кабачків варто приготувати кабачкові вафлі. Це прекрасна дієтична страва і чудова смачна закуска", - каже кулінар.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати найсмачнішу і найпростішу закуску з кабачка.

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