Чудова закуска з кабачків за пів години. Блогер поділилась дуже смачним рецептом (відео)
Кабачки зараз уже у доступній ціні, тому можна експериментувати із новими стравами із них. Чудовою літньою закускою, яка до того ще й дієтична, є кабачкові вафлі.
Оригінальним рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Кабачкові вафлі
"У сезон кабачків варто приготувати кабачкові вафлі. Це прекрасна дієтична страва і чудова смачна закуска", - каже кулінар.
Приготування займає не більше пів години часу.
Інгредієнти на 8-10 вафель:
- 500 г кабачка (2 невеликих)
- 100 г твердого сиру
- 1 яйце
- 5 ст. л борошна
- 1 ч. л розпушувача
- 1 ст. л олії
- 1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику
- сіль, перець, кріп, зелена цибуля
Спосіб приготування
Кабачок натріть на середній терці, посоліть ~ 1/2 ч. л і залиште на 10 хв. Кабачок відтисніть від зайвої вологи, додайте яйце, натертий сир, борошно, розпушувач, перемішайте і додайте нарізану зелень.
1 вафелька - 1 ст. л тіста. Смажте на розігрітій вафельниці до золотистості. По часу випікання - орієнтуйтесь по вашій вафельниці. Подавайте вафлі зі сметанкою.
Смачного!
Раніше ми розповідали про те, як приготувати найсмачнішу і найпростішу закуску з кабачка.
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