Великолепная закуска из кабачков за полчаса. Блогер поделилась очень вкусным рецептом (видео)
Кабачки сейчас уже в доступной цене, поэтому можно экспериментировать с новыми блюдами из них. Прекрасной летней закуской, которая еще и до того диетическая, являются кабачковые вафли.
Оригинальным рецептом поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
Кабачковые вафли
"В сезон кабачков стоит приготовить кабачковые вафли. Это прекрасное диетическое блюдо и отличная вкусная закуска", - говорит кулинар.
Приготовление занимает не более получаса.
Ингредиенты на 8-10 вафель:
- 500 г кабачка (2 небольших)
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 5 ст. л муки
- 1 ч. л разрыхлителя
- 1 ст. л растительного масла
- 1 зубчик чеснока или 1/3 ч. л сухого чеснока
- соль, перец, укроп, зеленый лук
Способ приготовления
Кабачок натрите на средней терке, посолите ~1/2 ч. л и оставьте на 10 мин. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.
1 вафелька - 1 ст. л теста. Жарьте на разогретой вафельнице до золотистости. По времени выпекания - ориентируйтесь по вашей вафельнице. Подавайте вафли со сметанкой.
Приятного аппетита!
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить самую вкусную закуску из кабачка.
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