Великолепная закуска из кабачков за полчаса. Блогер поделилась очень вкусным рецептом (видео)

Кабачки сейчас уже в доступной цене, поэтому можно экспериментировать с новыми блюдами из них. Прекрасной летней закуской, которая еще и до того диетическая, являются кабачковые вафли.

Оригинальным рецептом поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

1 вафелька - 1 ст. л теста. Жарьте на разогретой вафельнице до золотистости. По времени выпекания - ориентируйтесь по вашей вафельнице. Подавайте вафли со сметанкой.

Кабачок натрите на средней терке, посолите ~1/2 ч. л и оставьте на 10 мин. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.

Приготовление занимает не более получаса.

"В сезон кабачков стоит приготовить кабачковые вафли. Это прекрасное диетическое блюдо и отличная вкусная закуска", - говорит кулинар.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить самую вкусную закуску из кабачка.

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