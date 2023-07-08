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Великолепная закуска из кабачков за полчаса. Блогер поделилась очень вкусным рецептом (видео)

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Суббота 08 июля 2023 08:20
Великолепная закуска из кабачков за полчаса. Блогер поделилась очень вкусным рецептом (видео) Как приготовить кабачковые вафли (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Кабачки сейчас уже в доступной цене, поэтому можно экспериментировать с новыми блюдами из них. Прекрасной летней закуской, которая еще и до того диетическая, являются кабачковые вафли.

Оригинальным рецептом поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Кабачковые вафли

"В сезон кабачков стоит приготовить кабачковые вафли. Это прекрасное диетическое блюдо и отличная вкусная закуска", - говорит кулинар.

Приготовление занимает не более получаса.

Ингредиенты на 8-10 вафель:

  • 500 г кабачка (2 небольших)
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л муки
  • 1 ч. л разрыхлителя
  • 1 ст. л растительного масла
  • 1 зубчик чеснока или 1/3 ч. л сухого чеснока
  • соль, перец, укроп, зеленый лук

Способ приготовления

Кабачок натрите на средней терке, посолите ~1/2 ч. л и оставьте на 10 мин. Кабачок отожмите от лишней влаги, добавьте яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешайте и добавьте нарезанную зелень.

1 вафелька - 1 ст. л теста. Жарьте на разогретой вафельнице до золотистости. По времени выпекания - ориентируйтесь по вашей вафельнице. Подавайте вафли со сметанкой.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить самую вкусную закуску из кабачка.

Читайте также о том, как консервировать кабачки по "технологии" Клопотенко.

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