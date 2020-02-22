ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дива трапляються: весна принесе цим знакам Зодіаку несподіване багатство

STYLERЖиття    22.02.2020 - 06:30
Дива трапляються: весна принесе цим знакам Зодіаку несподіване багатство
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які навесні відчують потужний фінансовий приплив

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що Білий Металевий Щур буде прихильним до всіх представників зодіакального сузір'я і готує несподівані, але приємні сюрпризи.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, у яких навесні фінансові справи стрімко почнуть поліпшуватися, а удача не просто повернеться до них, а можливо навіть несподіване диво.

Овен

Овни звикли розраховувати тільки на свої сили та рідко вірять в прихильність зірок, але цієї весни вони будуть здивовані спонтанним наповненням бюджету. Астрологи зазначили, що у представників цього знака налагодяться всі справи на роботі й це позначиться на заробітній платі, а близькі люди порадують несподіваними подарунками. Важливо – щиро дякувати за все, що пошле доля цієї весни, щоб грошовий потік не вичерпався.

Скорпіони

Представники цього знаку Зодіаку стануть явними фаворитами Білого Щура цієї весни. Вони зможуть реалізувати всі свої плани, які пов'язані з фінансами та відчути повною мірою фінансову стабільність. Астрологи попереджають тих Скорпіонів, які люблять тринькати гроші про те, що потрібно обдумано підходити до покупок і декому варто трохи зменшити апетит і ретельно зважити необхідність тієї або іншої речі.

Козоріг

Астрологи кажуть, що цієї весни Козероги можуть дозволити собі забути про забобони та ризикувати. Їм рекомендується зробити ставки в казино, купити лотерейний білет або вкласти велику суму в цікавий проєкт. Удача не залишиться в боргу і щедро винагородить за сміливі вчинки потоком фінансових вливань. Увесь легкий прибуток варто витратити також легко, щоб удача не відвернулася. Крім того, Козерогам рекомендується прислухатися до своєї інтуїції.

Ці знаки приречені на успіх: астролог розповів, кому пощастить у другій половині лютого Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку чекають серйозні неприємності
Новини України гороскопзнаки Зодиакаастрологияастролог
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся