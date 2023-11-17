UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Володимир Остапчук поділився з фанатами своїм архівним фото. Він показав, який мав вигляд до популярності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Як виглядав Остапчук 15 років тому

На світлині, зробленій у далекому 2008 році, шоумен позує з мікрофоном у руці.

Він одягнений у сорочку коралового кольору й атласну краватку в тон.

Володимир Остапчук 15 років назад (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"2008 рік, Умань", - лаконічно підписав знімок Остапчук.

Пізніше він опублікував у stories фото 5-річного сина Евана, порівнявши себе з ним.

Не можна не відмітити схожість хлопчика з батьком.

Остапчук порівняв себе із сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Володимир виховує двох дітей від колишньої дружини Олени Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років.

Після розлучення у зірки виникли певні складнощі у спілкуванні з сином Еваною та дочкою Емілією. 

Однак згодом пристрасті між експодружжям трохи згасли і ведучий постійно підтримує зв'язок з наступниками.

Володимир Остапчук з ексдружиною Оленою Войченко і дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також дивіться, як виглядав Олександр Усик 10 років тому.

Світлинами зі шкільних років раніше також ділився телеведучий Юрій Горбунов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Остапчукзвезды шоу-бизнеса