С челкой и коралловой рубашкой. Остапчук показал, как выглядел 15 лет назад (фото)

Украинский ведущий Владимир Остапчук поделился с фанатами своим архивным фото. Он показал, как выглядел к популярности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.
На фото, сделанном в далеком 2008 году, шоумен позирует с микрофоном в руке.
Он одет в рубашку кораллового цвета и атласный галстук в тон.
Владимир Остапчук 15 лет назад (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"2008 год, Умань", - лаконично подписал снимок Остапчук.
Позже он опубликовал в stories фото 5-летнего сына Эвана, сравнив себя с ним.
Нельзя не заметить схожесть мальчика с отцом.
Остапчук сравнил себя с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Напомним, Владимир воспитывает двоих детей от бывшей супруги Елены Войченко. Пара жила в браке 13 лет.
После развода у звезды возникли определенные сложности в общении с сыном Эваном и дочерью Эмилией.
Однако впоследствии страсти между супругами немного угасли и ведущий постоянно поддерживает связь с преемниками.
Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко и детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
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Фотографиями со школьных лет ранее также делился телеведущий Юрий Горбунов.