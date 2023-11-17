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С челкой и коралловой рубашкой. Остапчук показал, как выглядел 15 лет назад (фото)

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Владимир Остапчук поделился с фанатами своим архивным фото. Он показал, как выглядел к популярности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Как выглядел Остапчук 15 лет назад

На фото, сделанном в далеком 2008 году, шоумен позирует с микрофоном в руке.

Он одет в рубашку кораллового цвета и атласный галстук в тон.

Владимир Остапчук 15 лет назад (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"2008 год, Умань", - лаконично подписал снимок Остапчук.

Позже он опубликовал в stories фото 5-летнего сына Эвана, сравнив себя с ним.

Нельзя не заметить схожесть мальчика с отцом.

Остапчук сравнил себя с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Владимир воспитывает двоих детей от бывшей супруги Елены Войченко. Пара жила в браке 13 лет.

После развода у звезды возникли определенные сложности в общении с сыном Эваном и дочерью Эмилией.

Однако впоследствии страсти между супругами немного угасли и ведущий постоянно поддерживает связь с преемниками.

Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко и детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Также смотрите, как выглядел Александр Усик 10 лет назад.

Фотографиями со школьных лет ранее также делился телеведущий Юрий Горбунов.

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