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Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)

П'ятниця 27 жовтня 2023 14:11
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Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото) Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві, а також поділився зворушливими спогадами про шкільні рокі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Як виглядав Горбунов у дитинстві

Актор опублікував у своїх соцмережах серію фото, на яких він зображений ще зовсім юним.

На перший світлини Горбунов позує у шкільній формі, а на другій - з фотоапаратом у руках.

Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)

Юрій Горбунов у дитинстві (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Чоловік зізнався, що його поведінка у дитинстві "часто доводила батьків до легкої істерики". А найстресовішою подією для нього тоді були батьківські збори.

"Мама вирушала до школи, а я місця собі не міг знайти. Перебираючи усі можливі варіанти, що про мене може говорити керівничка. В голові кручу найгірші сценарії про поведінку та погану оцінку з математики, ледь не падаючи з ніг від хвилювання. Спостерігаючи за годинником, я розумів, що мені потрібно виходити, щоб зустріти маму. За вікном почався дощ, тому я взяв у руки велику сіру парасолю і вирушив на зустріч долі! Дорогою до школи моє серце билось у ритм дощу, який гучно бив по калюжах, - поділився з фоловерами Юрій.

Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

За словами телеведучого, коли він підійшов до школи, то побачив, що усі мами стояли на вулиці і чекали, поки не закінчиться дощ.

"Ні за ким ніхто не прийшов і тільки маленький Юра з великою парасолею зустрічав свою маму. Батьки між собою переглянулись і кажуть: "Тільки Юра додумався за мамою прийти, а нам ще невідомо, скільки доведеться стояти. Дорогою додому мама пригорнула мене міцно до себе і каже: "Все, що там про тебе наговорили, це все дрібниці! Ти у мене найкращий!, - зворушив історією Горбунов.

Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві (фото)

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

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