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Ледь дотягував до "сотки". Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)

П'ятниця 17 листопада 2023 14:13
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Ледь дотягував до "сотки". Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото) Як виглядав Олександр Усик у молодості (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українському чемпіону Олександру Усику зараз 36 років. Він у чудовій формі і кожен свій бій присвячує Україні. 2013 року спортсмен ледве дотягував до "сотки" і виглядав інакше.

У матеріалі Styler пропонуємо згадати, як виглядав об'єднаний чемпіон суперважкої ваги 10 років тому...

Як виглядав Усик у 2013 році

У далекому 2013 році Олександр Усик нокаутував колумбійця Епіфаніо Мендосу. Це було 14 грудня 2013 року, і для спортсмена це була друга перемога на професійному рингу. Тоді за боксера вболівав весь Майдан та підтримував його у перемозі.

Протягом сезону 2012-2013 Усик виступав за команду "Українські отамани". Загалом отримав шість перемог (з них дві достроково) і жодного разу не програв, таким чином посів перше місце в індивідуальному рейтингу боксерів WSB у важкій вазі.

Тоді у 2013 році Усик носив стильні зачіски - "оселедець", яка і стала його фішкою, і невелика коса з волосся на голові.

Нагадаємо, що зростання Олександра становить 191 сантиметр, а вага зараз 100 кілограмів.

До речі, на зорі своєї кар'єри у 2005 році Усік виступав у середній вазі до 75 кг.

Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Ледь дотягував до &quot;сотки&quot;. Як виглядав Олександр Усик 10 років тому (фото)Олександр Усик у 2013 році (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Як ми раніше повідомляли, Усик зухвало забрав чемпіонський титул Ф'юрі без бою.

До речі, Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових.

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Олександр Усик