ЧП в центре Киева: в популярном ТРЦ рухнул потолок (видео)

В Киеве, на Майдане Независимости, произошло ЧП в популярном торговом центе "Глобус" – внезапно в одном из магазинов рухнул потолок. Видео инцидента опубликовали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Чрезвычайное происшествие произошло утром в понедельник, 11 ноября. Как сообщили очевидцы, пострадавших в результате обвала потолка, к счастью, нет.

"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок", - сказано в сообщении "Киев Оперативный".

На кадрах видео видно, что в магазине не просто обсыпалась штукатурка, а отвалились целые куски, которые могли бы нанести серьезные вред, если бы рядом оказались бы люди.

В комментариях под видео пользователи выдвинули несколько версий произошедшего. Одна из причин обвала потолка – это некачественные стройматериалы или халтура мастеров, которые делали там ремонт. Вторая – обвал потолка произошел из-за сильного дождя, который произошел в понедельник утром в столице.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове, в двух аудиториях Кооперативного торгово-экономического колледжа, прямо на головы студентов обвалилась стена и часть потолка. Один из массивных кусков поломал письменный стол.