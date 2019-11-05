В коллеже Харькова потолок обвалился прямо на студентов (фото)

В Харькове потолок обвалился на головы студентам (Коллаж РБК-Украина)

Студенты сообщили, что боятся сидеть на лекциях, так как куски штукатурки летят на головы

В Харьковском Кооперативном торгово-экономическом колледже обвалилась стена и часть потолка прямо время лекции у студентов. Как рассказали пострадавшие, за один день происшествие произошло дважды – в двух разных аудиториях.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, в колледже по Нетеченской Набережной, 14. Как сообщили студенты, в одной из аудиторий кусок стены сломал стол.

"Сначала на второй паре упал в 21 аудитории, потом на третьей паре в 40 аудитории. При этом пары не отменили, все сидят в надежде, чтобы не убило, так как раствор тяжелый – на фото видно, что сломал стол. К счастью, никого не убило", - рассказали студенты.

Скриншот фото

Позже стало известно, что аудитории все-таки закрыли и вызвали специалистов, которые устранят проблему. Руководство колледжа пытается выяснить, что стало причиной происшествия.

"Случился обвал штукатурки. Так как в аудиториях потолок "Армстронг" (плиточный), под его весом не выдержали фрагменты и упали. Мы с администрацией осмотрели эти места. Пока нет ясности, по какой причине такое могло случиться: влажности там нет, все сухо. Погода не могла повлиять на то, что случилось", - рассказала директор учебного заведения Катерина Винниченко в комментарии для издания NewsRoom.

Она добавила, что обвал произошел в аудиториях на втором и третьем этаже, которые перед началом учебного года проверяли и оценивали.