В лондонском театре во время спектакля на зрителей упала часть потолка

Фото: обвал потолка в театре Пикадилли (https://twitter.com/minxmish)

В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы

В лондонском театре Пикадилли во время вечернего спектакля обвалилась часть потолка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошел во время показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

Полиция сообщаила в Twitter, что все зрители покинули здание театра. Несколько человек получили незначительные травмы.

В соцсетях опубликовали фотографии, сделанные зрителями спектакля. На них видно дыру в потолке, из которой свисают провода.

Seems some damage- a few minor injuries - everyone evauated ok - as much as I am updated atm x

Some one else may know more x pic.twitter.com/rq3oKZrwW1 — Shelly boo-erry (@minxmish) November 6, 2019

Напомним, в Харьковском Кооперативном торгово-экономическом колледже обвалилась стена и часть потолка прямо время лекции у студентов. Как рассказали пострадавшие, за один день происшествие произошло дважды - в двух разных аудиториях.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Тайваня обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали по меньшей мере десять человек. Обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним. Причиной падения моста стало разрушение одной из опор.