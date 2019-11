В лондонском театре во время спектакля на зрителей упала часть потолка

В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы

В лондонском театре Пикадилли во время вечернего спектакля обвалилась часть потолка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошел во время показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

Полиция сообщаила в Twitter, что все зрители покинули здание театра. Несколько человек получили незначительные травмы.

В соцсетях опубликовали фотографии, сделанные зрителями спектакля. На них видно дыру в потолке, из которой свисают провода.

Seems some damage- a few minor injuries - everyone evauated ok - as much as I am updated atm x

Some one else may know more x pic.twitter.com/rq3oKZrwW1