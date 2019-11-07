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В лондонском театре во время спектакля на зрителей упала часть потолка

Новости » В мире     07.11.2019 - 04:07
В лондонском театре во время спектакля на зрителей упала часть потолка
Фото: обвал потолка в театре Пикадилли (https://twitter.com/minxmish)

В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы

В лондонском театре Пикадилли во время вечернего спектакля обвалилась часть потолка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошел во время показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

Полиция сообщаила в Twitter, что все зрители покинули здание театра. Несколько человек получили незначительные травмы.

В соцсетях опубликовали фотографии, сделанные зрителями спектакля. На них видно дыру в потолке, из которой свисают провода.

Напомним, в Харьковском Кооперативном торгово-экономическом колледже обвалилась стена и часть потолка прямо время лекции у студентов. Как рассказали пострадавшие, за один день происшествие произошло дважды - в двух разных аудиториях.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Тайваня обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали по меньшей мере десять человек. Обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним. Причиной падения моста стало разрушение одной из опор.

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