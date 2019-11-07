В лондонском театре во время спектакля на зрителей упала часть потолка

В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы
В лондонском театре Пикадилли во время вечернего спектакля обвалилась часть потолка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.
Инцидент произошел во время показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.
Полиция сообщаила в Twitter, что все зрители покинули здание театра. Несколько человек получили незначительные травмы.
В соцсетях опубликовали фотографии, сделанные зрителями спектакля. На них видно дыру в потолке, из которой свисают провода.
Seems some damage- a few minor injuries - everyone evauated ok - as much as I am updated atm x— Shelly boo-erry (@minxmish) November 6, 2019
Some one else may know more x pic.twitter.com/rq3oKZrwW1
Напомним, в Харьковском Кооперативном торгово-экономическом колледже обвалилась стена и часть потолка прямо время лекции у студентов. Как рассказали пострадавшие, за один день происшествие произошло дважды - в двух разных аудиториях.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Тайваня обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали по меньшей мере десять человек. Обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним. Причиной падения моста стало разрушение одной из опор.