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Укрзализныця попала в небывалый скандал: видео и подробности

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 14:50
Укрзализныця попала в небывалый скандал: видео и подробности
Укрзализныця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця снова удивляет украинских пассажиров

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за жуткого состояния пригородного поезда Днепр - Запорожье. В сети появилось видео, доказывающее, что многие подвижные составы уже давно пора отправить на списание.

Крыша вагона оказалась настолько неготовой к сильному дождю, что с потолка на пол шел не то чтобы дождь, скорее - настоящий ливень или даже водопад.

Стоит отметить, что вода лилась прямо на пассажирские сидения электрички. И только благодаря тому, что вагон в этой поездке был полупустой, пассажиры имели возможность пересесть на другие, "сухие" места.

Остается только представлять, что будет, если электричка попадет под ливень в час пик.

Укрзализныця попала в скандал (видео: YuoTube)

Пользователи сети откровенно шокированы увиденным, они оставляют возмущенные комментарии, сравнивая зарплату уже экс-главы Укрзализныци Евгения Кравцова с изношенностью вагонов.

  • "Главное 1 млн з/п и 500 тыс. аванса, что там какой-то вагон...",
  • "Це Європа",
  • "Европа уже в пути".

Укрзализныця попала в небывалый скандал: видео и подробности

Скрин комментариев

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