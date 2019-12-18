Пассажиры устроили настоящий ад в поезде Укрзализныци: появились фото

Футбольные фанаты разгромили вагон электрички (Фото: коллаж РБК-Украина)

Футбольные фанаты после погрома в поезде сбежали от полиции

Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда и сорвали десятки сидений, поджигали петарды и файеры. Инцидент произошел в электричке сообщением Нежин - Киев (№ 6929). Как рассказали 18 декабря в пресс-службе Укрзализныци, хулиганам удалось сбежать до приезда полиции.

Предварительно ущерб от действий вандалов-болельщиков составила около 40 тысяч гривен.

В УЗ также рассказали детали ЧП в пригородном поезде 15 декабря и опубликовали фото разгромленного вагона.

Машинисту из-за разбушевавшихся футбольных фанов пришлось сделать остановку на станции Бобровица и вызвать правоохранителей.

"Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции", - говорится в сообщении.

В вагоне были сорваны и сломаны 35 сидений и стоп-кран.

Железнодорожники добавили, что с начала 2019-го было зафиксировано 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно влияли на безопасность их движения. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержания правопорядка в поездах должна заниматься полиция и ратуют за возвращение патрулей.

Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пользователи сети возмущаются из-за действий вандалов, но при этом напоминают также и о "косяках" самой Укрзализныци с сервисом и условиями поездок.

Повесьте в вагонах камеры. Это позволит фиксировать взяточничество контроллеров и поможет в идентификации других нарушителей. Наклейки "Ведется видеонаблюдение" повесили, а на камеры денег не хватило? Задержка всего 38 минут? Киев-Мироновка иногда и на полтора часа задерживается.

Людям пора начать с себя, а потом что то требовать от власти, зачем же портить имущество, вам же потом в этом же транспорте ездить. Возмутительно просто... свиньи.

Этот так называемый вагон давно нужно было рециклировать! Страх Божий!

Какими бы вагоны не были - старые или новые, трощить их не имеют права. Дичь.

"Настоящие мужики"... Ответили за свой поступок, смело сбежав, как с**кушки малолетние.

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