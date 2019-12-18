Пассажиры устроили настоящий ад в поезде Укрзализныци: появились фото

Футбольные фанаты после погрома в поезде сбежали от полиции
Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда и сорвали десятки сидений, поджигали петарды и файеры. Инцидент произошел в электричке сообщением Нежин - Киев (№ 6929). Как рассказали 18 декабря в пресс-службе Укрзализныци, хулиганам удалось сбежать до приезда полиции.
Предварительно ущерб от действий вандалов-болельщиков составила около 40 тысяч гривен.
В УЗ также рассказали детали ЧП в пригородном поезде 15 декабря и опубликовали фото разгромленного вагона.
Машинисту из-за разбушевавшихся футбольных фанов пришлось сделать остановку на станции Бобровица и вызвать правоохранителей.
"Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции", - говорится в сообщении.
В вагоне были сорваны и сломаны 35 сидений и стоп-кран.
Железнодорожники добавили, что с начала 2019-го было зафиксировано 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно влияли на безопасность их движения. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.
В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержания правопорядка в поездах должна заниматься полиция и ратуют за возвращение патрулей.
Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Пользователи сети возмущаются из-за действий вандалов, но при этом напоминают также и о "косяках" самой Укрзализныци с сервисом и условиями поездок.
Скрин комментариев facebook.com/Ukrzaliznytsia