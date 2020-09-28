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ЧП в киевской подземке: поезда остановились из-за зацепера

Автор: Роман Мирончук

В Киевском метрополитене произошло ЧП из-за зацепера

В понедельник, 28 сентября, вечером в киевском метрополитене на зеленой ветке произошло ЧП. Зацепер попал под поезд метро и погиб. Из-за этого поезда курсировали от станции "Сырец" до "Выдубичи" и от "Славутич" до станции "Красный Хутор".

В данное время поезда курсируют в штатном режиме. Личность погибшего устанавливается. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители. Об этом сообщает столичный метрополитен на своей странице в Facebook.

В сети также появилось видео толпы, которая собралась на станции метро из-за того, что не было поездов.

Толпа в киевском метро (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Напомним, вчера, 27 сентября, в Киеве почти весь день шел дождь и из-за этого затопило станцию метро "Почайна". С потолка начала капать вода и работники метрополитена решили подставить ведра и тряпки, но такие действия не оказали положительный эффект.

В комментариях пользователи сети начали шутить о том, что все логично, потому что данную станцию назвали в честь реки.

Ранее мы писали о том, что в киевском метро произошла трогательная история с сотрудником подземки и пассажиркой. Дело в том, что мужчина помог выйти из вагона девушке с ограниченными возможностями. После этого мужчину искали, чтобы вручить ему премию. В комментариях украинцы растрогались поступком сотрудника метрополитена и выразили свои эмоции.

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